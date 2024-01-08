Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.8 комментариев
Подразделения группировки «Запад» отразили четыре атаки ВСУ под Купянском
Подразделения группировки «Запад» отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении
Мотострелковые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ.
Две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ были отражены в районе озера Лиман, еще две, которые предприняли штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, усиленные бронетехникой, на направлении Терны — Житловка, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По словам Зыбинского, за сутки ВСУ потеряли под Купянском свыше 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и бронетранспортер M113 американского производства. К
Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два украинских разведывательных БПЛА «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи.
Ранее сообщалось, что офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.