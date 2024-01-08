Подразделения группировки «Запад» отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении

Tекст: Денис Тельманов

Две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ были отражены в районе озера Лиман, еще две, которые предприняли штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, усиленные бронетехникой, на направлении Терны — Житловка, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, за сутки ВСУ потеряли под Купянском свыше 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и бронетранспортер M113 американского производства. К

Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два украинских разведывательных БПЛА «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Ранее сообщалось, что офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.