В Сирии при теракте в аэропорту пострадали люди

Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.2 комментария
Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.2 комментария
Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?8 комментариев
У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.11 комментариев
Bloomberg: Разведка США считает, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива
Как сообщили источники Bloomberg, американская разведка считает, что власти Китая провели перестановки в армии из-за «коррупции в ее рядах», передает ТАСС.
По версии Bloomberg, распространившаяся в Китае коррупция подорвала планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил и подготовке к ведению возможной войны, сообщил «Коммерсант».
За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников КНР. Из-за такого уровня коррупции, по мнению разведки США, Китай вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.
При этом Bloomberg подчеркивает, что эти оценки не могли быть проверены независимо, а в прошлом году американские политики «были разочарованы неспособностью разведывательных служб США предоставить информацию о ближайшем окружении [председателя КНР] Си Цзиньпина».
Напомним, в конце 2023 года новым министром обороны КНР стал командующий флотом Дун Цзюнь. В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял Ли Шанфу с должности министра обороны Китая.
Мигрантов обязали с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке, передает РИА «Новости».
Также к документу необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. После этого документы попадут в территориальный отдел МВД. Приказ вступит в силу 7 января.
В начале года после задержаний в Петербурге из России выдворят 40 мигрантов.
Владимир Путин рассказал, что любит творчество философов Николая Бердяева и Иммануила Канта
«Один из любимых», – сказал Путин, комментируя заявление одного из участников встречи, что любимым философом президента является Николай Бердяев.
«Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как», – добавил Путин, передает ТАСС.
Автор реплики рассказал, что закачивает философский факультет МГУ и заметил, что философия не является ни наукой, ни искусством, а говорит «о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания».
«Очень интересно. Очень многообразно, комплекс, который охватывает все», – ответил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных и провел с ними «достаточно обстоятельную беседу».
Офицеры ВСУ рассказали об отказе украинских военнослужащих воевать за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра
По словам одного из собеседников издания, побывав в Крынках, многие украинские военнослужащие отказываются снова туда отправляться, причем «отказники есть в каждой роте». По словам офицера ВСУ, «с отказниками работают», но «есть и совсем жесткие отказники – доходит порой до суицида», передает РИА «Новости».
Офицеры ВСУ рассказали изданию, что многие украинские солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались собеседники издания, «является загадкой» не только для солдат, но и для самих офицеров.
Так, по словам одного из военнослужащих ВСУ, среди украинских офицеров тоже много отказников, но, это особо не видно, так как многие находят причины не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения)».
Побеседовавшие с изданием офицеры ВСУ отметили, что в Крынках уже негде спрятаться, в небе находится большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.
Как признал один из собеседников издания, у россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один к пяти, один к семи, гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей, и еще больше солдат – соотношение 1/3. Причем «их солдаты не бегут, не сдаются в плен», подчеркнул собеседник издания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.
Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
«У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», – заявил аналитик. По его словам, состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.
Меркурис также назвал ракетные удары ВС России разрушительными для морального духа солдат ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Duran.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.
Еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
2 января, ВС России продолжили наносить удары по военным объектам, о чем также подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».
В FT предупредили, что планы G20 приведут к ослаблению санкций против России
Подобное ускорение затруднит соблюдение антироссийских и других санкций, пишет «Ура.ру» со ссылкой на FT. Также план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушит требования ряда санкций со стороны США.
По прогнозам Банка Англии, стоимость трансграничных транзакций, включая оптовые платежи между финансовыми учреждениями, розничные переводы и денежные переводы, достигнет 250 трлн долларов к 2027 году по сравнению со 150 трлн десятилетием ранее.
По этой причине в Британии реформу системы платежей сочли «институциональным провалом» G20 и призвали найти некий компромисс «для обеспечения соблюдения экономических санкций».
Ранее сообщалось, что власти Бразилии приветствуют участие российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Рио-де-Жанейро.
Напомним, прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах этого финансового явления.
Американист Дробницкий: Пентагон мог умышленно скрывать от администрации Байдена информацию о госпитализации Остина
«В этой истории много странностей. Но совершенно очевидно, что мы наблюдали сбой в системе управления Соединенными Штатами. Более того, непонятно, от чего лечили Остина, известно лишь, что он был в отделении интенсивной терапии», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.
«Любопытно, что об этом не сообщили ни в Белый дом, ни в Совет национальной безопасности, ни в профильный комитеты Конгресса. Строго говоря, нет никакого закона, который обязывал бы чиновников Пентагона сообщать о подобных случаях администрации. Но в то же время надо понимать, что на четыре дня важное звено ведомства просто выпало из системы», – добавляет он.
«Причем, как сейчас становится понятно, на это время функции Остина перенимались заместителем лишь частично. В целом, то, что мы видим в США при администрации Байдена – это распад системы госуправления. Этот процесс начался еще при Трампе, но тогда он был связан с тем, что экс-президента «вязали по рукам и ногам». А при Байдене силу набирает межклановая борьба, которая сказывается на управлении страной», – рассуждает эксперт.
«Да, государственная машина пока работает и продолжает двигаться, но мы из раза в раз наблюдаем сбои, все отчетливее видна эрозия. И очевидно, что в США становится все сложнее принимать какие-то серьезные решения, прийти к согласию в каких-либо вопросах. Полагаю, что под этим знаменем пройдет весь 2024 год», – указывает собеседник.
«Я допускаю, что когда у Остина возникли проблемы со здоровьем, в Пентагоне долго думали, а стоит ли вообще об этом сообщать Салливану. Ведь он не только советник по нацбезопасности, но и представитель клана Клинтонов, в то время как главу Пентагона принято считать последователем идей Обамы. В контексте нынешней политической действительно это играет важную роль», – замечет аналитик.
«И на фоне этой борьбы даже нельзя спрогнозировать, была ли парализована работа Пентагона во время отсутствия Остина. Ведь на деле внутри ведомства могли проистекать какие-то тайные процессы, о которых мы узнаем только через несколько месяцев», – заключил Дробницкий.
Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Об этом в пятницу, 5 января, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Радиоведущий Тодд Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США.
Однако о ситуации со здоровьем Остина не сообщили не только общественности, но и Белому дому, пишет Politico. По данным издания, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Джо Байдену информацию о госпитализации министра обороны только 4 января, после того как ему самому стало известно об этом.
Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и президент. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.
Конгресс был оповещен еще позже – в пятницу, 5 января, за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.
Сам Остин признал, что ведомству следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации и взял на себя ответственность за утаивание информации. «Я обязуюсь работать лучше», – пообещал чиновник. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах сокрытия информации о состоянии здоровья главы Пентагона.
Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на официальную отмену
По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает местное издание «Страна».
Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».
В 2022 году раскольничья Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.
На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат
Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.
Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».
Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.
Для выяснения была создана специальная группа для борьбы с дронами, но перехватить беспилотники пока не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Сам бундесвер считает, что за дронами «стоит Москва», несмотря на отсутствие доказательств.
Российские дипломаты в Берлине ранее отмечали, что некоторых немецких политиков охватила шпиономания, им «везде мерещится рука Кремля».
Ранее в Германии признали опасность российских дронов «Ланцет».
Захарова спросила о необходимости существования НАТО в случае создания армии ЕС
«Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что ранее декларировалось о расходовании этих средств на обеспечение безопасности ЕС.
Также она отметила, что до формирования армии ЕС нужно понять, на чьем топливе она будет ездить и летать. В ином случае в Брюссель сможет приехать президент США и пригрозить поднятием цен на топливо, если эта армия не нападет на тех, кого он не укажет.
Дипломат отметила, что Евросоюзу следовало бы начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, разобраться с беженцами и мигрантами, а уже потом создавать армию.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейскому союзу необходима своя собственная объединенная армия. При существовании США, Китая, России, кризисов на Ближнем Востоке и в других местах европейцы могут быть защищены только Евросоюзом, считает министр.
Глава МИД Японии Еко Камикава прибыла с внезапным визитом на Украину для встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой
«В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации», – приводит РИА «Новости» сообщение сообщение японского МИД.
Отмечается, что Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и планах страны.
Кроме того, Камикава обсудит вопросы, связанные с восстановлением Украины, в частности с проведением японо-украинской конференции по экономическому восстановлению, которая пройдет в Токио 19 февраля с участием украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Министр также примет участие в церемонии передачи Украине «крупногабаритного энергетического оборудования».
Ранее японский МИД сообщал, что Камикава в ходе поездки должна посетить несколько европейских стран и США, однако визит на Украину заранее не анонсировался, отмечает ТАСС.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что японские ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут попасть в руки ВСУ, что будет рассматриваться как «однозначно враждебные в отношении Российской Федерации».
В возрасте 20 лет умерла российская шорт-трекистка Анастасия Середа
«Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы», – сообщили в социальных сетях представители Союза конькобежцев России. Организация выразила соболезнования родственникам спортсменки.
Тренер девушки Марина Яшина сообщила, что Середа попала в больницу месяц назад с инфекционным заболеванием. «Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен», – передает ТАСС.
В Следственном комитете России сообщили, что спортсменка умерла из-за осложнений на фоне гриппа. Почувствовала недомогания она в конце 2023 года, потом наступило ухудшение состояния и ее положили в больницу.
«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», – сообщили в пресс-службе СКР.
По словам матери Середы, причиной смерти спортсменки стали осложнения от гриппа А. «У нее был грипп А, в больницу она попала. А потом осложнения: отек мозга и кома, из которой, к сожалению, не вышла», – рассказала она изданию «Известия».
Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.
В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.
Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.
Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».
Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.
При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».
Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.
В Риге власти города возмутились из-за русских народных песен на ярмарке
Он отметил, что это было не муниципальное мероприятие, пообещав «тщательно проанализировать» договор с теми, кто его устроил, передает RT.
Ратниекс добавил, что власти «будут работать над предотвращением подобных ситуаций». Возмущенных мэр пытался успокоить тем, что «нигде не было текстов, восхваляющих Россию».
Ранее власти Латвии пригрозили депортацией 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.