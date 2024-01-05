Критиковавшего Залужного депутата Рады сняли с должности зампреда оборонного комитета

Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

Госдеп пообещал Украине военную поддержку, но не на уровне 2022–2023 годов

Tекст: Вера Басилая

Миллер заявил, что помощь Украине будет оказываться, сколько потребуется, но не на том же уровне военного финансирования, который США оказывали им в 2022 и 2023 годах, передает ТАСС.

По его словам, в будущем цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями, но пока важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.