В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Критиковавшего Залужного депутата Рады сняли с должности зампреда оборонного комитета
Замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Рады Марьяну Безуглую убрали с этой должности, ранее депутат требовала наказать главкома ВСУ Валерия Залужного за провал контрнаступления.
Комитет решил отозвать Безуглую с должности зампреда комитета, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское телевидение.
Сама депутат заявила, что такие решения должны приниматься только голосованием в общем зале парламента.
В ноябре Безуглая требовала наказать Залужного за неудавшееся контрнаступления, по ее словам, он и другие генералы несут ответственность за произошедшее.