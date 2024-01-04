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    Израиль в 2023 году попал в заколдованный круг
    В Германии заявили о попытке диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    Дмитрий Медведев жестко обругал французов
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине
    СБУ заявила об уничтожении оператора «Киевстар» российскими хакерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    16 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    14 комментариев
    4 января 2024, 17:47

    Число погибших при обрушении кафе в Казахстане увеличилось до трех человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате обрушения здания кафе в городе Уральске погибли три человека, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

    В сообщении говорится, что тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва в Уральске. Отмечается, что аварийно-спасательные работы продолжаются, однако работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе указали, что поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания. В спасательных работах задействованы 190 человек и свыше 50 единиц техники.

    В четверг в Казахстане из-за взрыва газа обрушилось двухэтажное здание кафе RIZYQ, расположенного в городе Уральске, в результате чего два человека погибли.

    4 января 2024, 09:28
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ, сообщило редакционное объединение SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

    Сообщается, что на 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см. Расследование ведет Генеральная прокуратура ФРГ, поскольку новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры и такие дела находятся в ее сфере ответственности, передает ТАСС.

    Отверстия в трубопроводе обнаружила фирма-оператор трассы в конце ноября. Расследование ведется по подозрению «в совершении антиконституционной диверсии».

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    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

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    3 января 2024, 18:27
    В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином

    ФИДЕ: Против польского шахматиста, который не пожал руку россиянину, возможны санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ), может наложить санкции на польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, не пожавшему руку тренеру Сергея Карякина Денису Хисматуллину. Однако это произойдет лишь в том случае, если соперник напишет жалобу.

    В ФИДЕ объяснили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой каких-либо последствий, передает РБК.

    Однако в федерации шахмат уточнили, что Дуду могут наказать, если Хисматуллин обратится в Комиссию по этике, но никаких заявлений от россиянина не было.

    Ранее гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда демонстративно отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане.

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    3 января 2024, 23:15
    Дмитрий Медведев жестко обругал французов

    Дмитрий Медведев жестко обругал французов в ответ на позицию МИДа страны по поводу обстрелов Белгорода

    Дмитрий Медведев жестко обругал французов
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на заявление МИД Франции, что удары Украины по Белгороду являлись самообороной.

    «Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону». Мразь... Уроды», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что в России «никогда не любили французов» и сейчас убедились в правильности такого отношения.

    «Типа лягушатники, воевали с нами», – пояснил экс-президент России.

    Ранее Медведев заявил, что  Украина обстреляла Белгород от бессилия поменять что-то на фронте. Он назвал удар по Белгороду терактом и «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».

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    4 января 2024, 12:18
    В Казахстане назвали причину прекращения вещания Первого канала

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеканалы Цифрового Телесемейства Первого, в том числе и «Первый канал», исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора, сообщила официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.

    Она отметила, что это не политическое решение. По словам Калашниковой, оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что готовы возобновить переговоры о сотрудничестве, если будет полностью погашена задолженность.

    Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, объяснив это решение сокращением доли «зарубежных каналов с новостным информационным нарративом».

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    4 января 2024, 11:13
    Мать избивших сверстников в Нижнем Тагиле детей допросили в полиции

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мать братьев, которые избили девочку-сироту и мальчика возле школы в Нижнем Тагиле в Свердловской области, рассказала, что ее вызывали в полицию.

    Женщина, комментируя причины драки, уточнила, что сегодня все показания уже подала в полицию. «Мне сказали, что кроме следственного комитета и полиции Тагилстроевского района меня никто не должен беспокоить. Давайте через полицию и будем встречаться, надоели мне все!» – добавила она, передает Ura.ru.

    Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя произошедшую драку, отметил, что закон в России должен быть един для всех.

    «И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, 29 декабря пятиклассники братья Рашад и Камал избили одноклассников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. При этом якобы их мать снимала издевательства на видео и даже участвовала в процессе.

    Позже стало известно, что одна из их жертв, девочка-сирота, попала с травмами в больницу. Силовики возбудили уголовное дело. При этом бывшая одноклассница назвала братьев добрыми парнями и сообщила, что их тоже травили в школе за «не ту национальность».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что существующую систему по миграционным вопросам планируют улучшать, сейчас не определено, когда появится специальный орган.

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    4 января 2024, 01:38
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

    «Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

    «Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

    По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

    Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

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    3 января 2024, 20:13
    Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова

    Infobae: Аргентина заявила о готовности к переговорам с Британией по вопросу Фолклендских островов

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Аргентины подтвердило претензии на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами и заявило о готовности к переговорам с Британией по этому вопросу, сообщает Infobae.

    Буэнос-Айрес опубликовал заявление по случаю 191-й годовщины «узурпации островов Южной Атлантики Соединенным Королевством», в котором указал, что как независимое государство Аргентина имела право на суверенитет над ними, передает RT.

    В заявлении указано, что правительство Аргентины готово возобновить двусторонние переговоры с Британией для решения вопроса о суверенитете над островами в соответствии с положениями резолюций Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс».

    В МИД Аргентины подчеркнули, что будут поддерживать зрелые отношения с Британией на основе «предметного и конструктивного диалога» с целью создания атмосферы доверия, способствующей возобновлению переговоров.

    Война между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские острова, которые в Великобритании называют Фолклендскими, а также за две британские заморские территории Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова началась 2 апреля 1982 года и закончилась 14 июня поражением Аргентины.

    Глава Минобороны Британии ранее заявлял, что Лондон не намерен обсуждать вопрос принадлежности островов. Милей, в свою очередь, будучи тогда еще кандидатом в президенты, говорил, что Аргентине нужно думать, как вернуть территории.

    Напомним, конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем суть конфликта и какое значение он имеет для России.

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    4 января 2024, 10:53
    Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    На выставке-форуме «Россия» установлен очередной рекорд посещаемости – в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тыс. человек.

    Выставка «Россия» продолжила работу 3 января, после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителям предложили специальную новогоднюю программу. В первую очередь она ориентирована на семьи с детьми. К примеру, в Павильоне № 2 «СБЕР» прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма – дети создали персонажей, проработали их характеры и диалоги, а затем создали анимацию на мультстанке для покадровой съемки. Кроме того, на выставке детей научили народной росписи посуды.

    Также на выставке 3 января прошел Парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

    Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря – мероприятия в этот день посетили свыше 120 тыс. человек. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи. Многие из них планировали поездку на выставку «Россия» на ВДНХ заранее.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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    4 января 2024, 12:18
    Страны НАТО решили закупить до 1 тыс. ракет Patriot
    Страны НАТО решили закупить до 1 тыс. ракет Patriot
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Закупочное агентство НАТО (NSPA) от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление до 1 тыс. ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил Североатлантический альянс.

    Как пишет Reuters со ссылкой на заявление альянса, контракт на производство и поставку ракет был заключен с COMLOG, совместным предприятием американской компании Raytheon и немецкой компанией MBDA, передает «Коммерсант».

    В программе участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные действия на Украине «показывают, насколько важна современная ПВО». По его словам, расширение производства боеприпасов является ключевым фактором для безопасности Украины», сообщает РБК.

    В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что одобрение поставок в США производимых Японией ракет для ЗРК Patriot будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности.

    Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    4 января 2024, 00:03
    Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским поставки Украине дальнобойных ракет

    Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности
    @ Leszek Szyma/Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине и поставку ракет большой дальности.

    «Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», – приводит ТАСС сообщение Борреля в его микроблоге.

    Глава европейской дипломатии добавил, что на встрече также обсуждалось усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций, чтобы «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны не был реэкспортирован в Россию.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить Крымский мост».

    В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

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    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

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    4 января 2024, 02:35
    Американский подросток первым в истории прошел «Тетрис»

    Американский подросток Уиллис Гибсон первым в истории прошел «Тетрис», набрав максимальные 999999 очков

    Американский подросток первым в истории прошел «Тетрис»
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис».

    На игровой приставке фирмы Nintendo 13-летний Уиллис дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений, сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

    Сам Уиллис заявил, что «невероятно рад» своему достижению.

    Издание отмечает, что до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту.

    ТАСС напоминает, что «Тетрис» был разработан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере «Электроника-60». Всемирную известность игра приобрела после портирования на приставку Game Boy корпорации Nintendo.

    В 2007 году «Тетрис» был включен в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр.

    Ранее сообщалось, что в России открылся «Зал Славы» с легендами отечественной видеоигровой индустрии. В него вошли семь ярких представителей, оказавших огромное влияние на индустрию, в том числе программист и создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов.



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    4 января 2024, 14:52
    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России

    Сенатор Константин Долгов: Глава МИД Польши Сикорский – сумасшедший

    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
    @ Joanna Geron/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России говорит о том, что США взяли курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, а не склоняются к переговорам, как указывалось ранее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Сикорский обсудил активизацию военной помощи Украине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    «Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе их обсуждения фантомных поставок Украине вооружения совершенно пусты», – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    «Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам», – напомнил сенатор.

    «Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают «подогрев» ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада», – отметил парламентарий.

    «Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы», – резюмировал собеседник.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle.

    Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров».

    В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).

    Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

    Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы «укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины», подчеркивается в сообщении НАТО. «Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы «разрушить Крымский мост».

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    4 января 2024, 15:18
    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»

    Reuters: Тысячи виртуальных серверов «Киевстар» были уничтожены российскими хакерами

    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»
    @ Jaap Arriens/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После кибератаки на виртуальную и IT-инфраструктуру украинский мобильный оператор «Киевстар» лишился практически всего, включая тысячи персональных компьютеров и виртуальных серверов, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters.

    Витюк рассказал, что российские хакеры могли «находиться в системе» как минимум с мая 2023 года, вероятно, как минимум с ноября у них был полный доступ к «Киевстар», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    По его словам, эта атака привела к катастрофическим разрушениям, уничтожила тысячи серверов и ядро мобильного оператора. Он также отметил, что взлом был направлен на нанесение психологического удара и стал предупреждением, в том числе для всего западного мира, что «на самом деле никто не является неприкасаемым».

    Витюк утверждает, что доступ к личной информации, местоположению телефонов пользователей оператора у хакеров появился в ноябре, они начали перехватывать СМС-сообщения и, возможно, красть Telegram-аккаунты. СБУ помогла «Киевстару» восстановить систему и отразить кибератаки, при этом утверждается, что кибератака не повлияла на ВСУ, потому что там используются другие алгоритмы и протоколы.

    Представитель СБУ обвинил в кибератаке на «Киевстар» связанную с Россией хакерскую группу Sandworm, но ответственность на себя взяли хакеры из группы «Солнцепек». Образцы вредоносного ПО, которое использовалось для атаки на «Киевстар», сейчас изучает украинская спецслужба.

    Напомним, 12 декабря 2023 года произошел сбой в работе информационной инфраструктуры Украины, были недоступны мобильная связь и интернет.

    Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.

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