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    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова
    В Минобороны рассказали о целях ударов по Харькову
    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки
    В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином
    США тайно сохранили контроль над крупнейшей базой на Ближнем Востоке
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    13 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    42 комментария
    4 января 2024, 07:59

    В Казахстане после взрыва газа обрушилось кафе

    В Казахстане из-за взрыва газа обрушилось задание кафе в Укральске, погибло два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В Казахстане из-за взрыва газа обрушилось двухэтажное здание кафе «RIZYQ», расположенное в городе Уральск, два человека погибло.

    Инцидент произошел в 02:17, обрушение зафиксировано на площади 110 кв.м, сообщает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что жертвами обрушения кафе в Уральске стали два человека, их личности устанавливаются. Еще шесть человек получили травмы.

    Кроме того, по данным департамента по ЧС, под завалами могут оставаться люди.

    Ранее сообщалось, что в Хакассии при обрушении горки в поселке Усть-Абакан пострадали 10 человек, девять из них дети. У четырех детей диагностированы переломы, у пятерых ребят ушибы.

    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    3 января 2024, 11:38
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    @ Lydie Gigerichova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сто лет назад, 3 января 1924 года, британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. Ученые установили причину смерти первооткрывателей этой гробницы, опровергнув «проклятие фараона».

    Гробница Тутанхамона была обнаружена в ноябре 1922 года участниками экспедиции во главе с британским исследователем Говардом Картером и археологом лордом Джорджем Карнарвоном. Спустя несколько лет стали умирать люди, причастные к открытию гробницы, пишет РИА «Новости».

    В1923 году лорд Карнарвон умер от заражения крови. Чуть позже умер египетский принц Али Камель Фахми Бей. Еще через год умер рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928-м умер археолог Артур Мейс. В 1929 году умер Ричард Бартель, секретарь Картера.

    Ученые изучили настенные надписи в гробнице, но никаких предостережений для «расхитителей» они не нашли.

    Из числа «жертв проклятия» учеными были исключены принц, его застрелила жена, а также рентгенолог (он получил большую дозу облучения).

    Исследователи пришли к выводу, что причиной смерти большинства первооткрывателей стала «пещерная болезнь», которая была вызвана грибками Aspergillus, их обнаружили в гробнице. Ученые сообщают, что в таких условиях грибы живут долго, кроме того, они могут повысить свою вирулентность. Таким образом, миф о проклятии Тутанхамона удалось развеять.

    Как писал научный скептик Джеймс Рэнди, средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы составила 23 года.

    Ранее археологическая экспедиция обнаружила в расположенном к югу от Каира городе Абидос египетской провинции Сохаг сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет.

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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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    3 января 2024, 13:27
    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США

    Спикер МИД Захарова поздравила США с рекордным госдолгом в 34 трлн долларов

    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер российского МИД Мария Захарова тремя словами поздравила США с рекордным госдолгом в 34 трлн долларов.

    «Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, подчеркнув, что страны вроде Китая или монархий Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США.

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    3 января 2024, 11:00
    США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

    CNN: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке

    США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке
    @ Staff Sgt. Trevor McBride/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США тайно продлили соглашение с Катаром об эксплуатации крупнейшей военной авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет, сообщил телеканал CNN.

    Три источника телеканала в Пентагоне и один неназванный осведомленный чиновник подтвердили CNN соответствующую информацию.

    Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, считается крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке, вместимость авиабазы – более 10 тыс. военнослужащих. На ней также размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.

    CNN сообщает, что в ходе визита на эту базу месяц назад министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене.

    Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.

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    3 января 2024, 15:05
    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки

    Вальдемар Гердт допустил рокировку в правительстве Германии

    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки
    @ Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Германское общество разгневано политикой Олафа Шольца – промышленность в упадке, люди теряют работу, в стране экономический кризис. Немцы могли бы простить канцлеру коррупционные «грешки», если бы им обеспечили личное благосостояние, но этого не происходит. В итоге Шольц в скандалах – как ежик в иголках. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее западным СМИ сообщили, что Шольц может досрочно уйти в отставку.

    «Общегерманская забастовка, которая стартует 8 января, покажет всю меру накопившегося народного гнева против политики Шольца. И чтобы полностью не потерять контроль над ситуацией, в правительстве действительно могут сделать рокировку, посадив в кресло канцлера Бориса Писториуса», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

    «Другое дело, что подобная замена ничего не изменит, в том числе в вопросе благосостояния граждан Германии. Поэтому я надеюсь, что народ не согласится на такого рода торг. Если мы действительно хотим что-то изменить, то к власти должны прийти новые люди с другим мышлением и нетривиальными подходами как во внешней, так и во внутренней политике», – добавляет политик.

    «Сейчас в Германии протекают сразу несколько кризисов – производственный, энергетический и экономический. А в Берлине сидят исключительно воспитанники заокеанской школы. И, конечно, истинная причина упадка рейтинга Шольца не в скандале, связанным с компанией Wirecard», – убежден собеседник.

    «Суть кроется в постепенном обнищании народа и разрушении экономики. Все прочие «грешки» простили бы канцлеру во имя личного благополучия. Ведь люди привыкли, что Шольц в скандалах – как ежик в иголках. А когда дело касается кармана каждого человека, ситуация приобретает другие краски», – подчеркивает он.

    «Люди не могут молчать, когда останавливаются производства и они теряют рабочие места. Основная боль в том, что этот процесс уже не остановить. И даже если произойдет чудо, то на восстановление промышленности страны уйдут годы, если не десятилетия», – рассуждает экс-депутат.

    «Например, автомобильная индустрия, на которой стояла вся мощь немецкой экономики, полностью сдала свои позиции. И это при том, что каждое шестое рабочее место в государстве зависело от этой отрасли», – приводит пример собеседник.

    «Цеха закрываются, конвейеры останавливаются. Причина – высокая цена на энергоносители, которая не позволяет автопрому быть конкурентноспособным. Но я напомню, что стоимость энергоресурсов напрямую связана с идиотским желанием правительства Шольцы ввести санкции против России», – заключил Гердт.

    Накануне немецкая газета Bild сообщила о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти в отставку в 2024 году из-за потери доверия. Одним из самых явных факторов недоверия к нему стал неутихающий скандал с компанией Wirecard, а также значительное падение рейтингов немецкого канцлера.

    Издание приводит данные опроса INSA от 31 декабря. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, снизился с 20% до 15%. Кроме того, СДПГ отстает от оппозиционного блока ХДС/ХСС почти на 17%. В итоге функционеры СДПГ озаботились падением популярности партии.

    Уровень поддержки Шольца как главы правительства тоже упал: лишь каждый пятый немец одобрительно отозвался о результатах его деятельности. Газета также ссылается на статью итальянской газеты La Repubblica, источники которой допускают смену канцлера ФРГ: с Шольца на Бориса Писториуса, ныне министра обороны. При этом сам Писториус – самый популярный политик страны после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал. Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.

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    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

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    3 января 2024, 11:27
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Командир воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили в среду опроверг сведения о его ликвидации в зоне СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они радуют самих себя», – прокомментировал он грузинской службе «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в РФ) сведения СМИ о его гибели.

    Ранее о ликвидации Мамулашвили сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики. Уточнялось, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

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    3 января 2024, 11:44
    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США

    Американист Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США

    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский госдолг в рекордно короткий срок поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов, ситуацию усугубляет тот факт, что страны вроде Китая или монархий Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США, считает американист Малек Дудаков.

    В своем Telegram-канале эксперт отметил, что финансовая система находится в режиме перегрузки. Американский госдолг поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов. Причем он вырос на триллион за рекордно короткий срок – всего лишь три месяца. При этом 2 трлн он набрал за полгода, а 4 трлн за два предыдущих года.

    Госдолг растет стремительными темпами на фоне зияющего бюджетного дефицита в 2 трлн долларов. Сказывается одновременно и падение налоговых поступлений – из-за спада во многих секторах экономики. И резкий рост расходов, вызванный инфляцией.

    Причем обслуживать госдолг все сложнее из-за выросших ставок ФРС до 5,5%. На выплату процентов по казначейским облигациям США нынче уходит 1,1 трлн долларов. Это уже сильно больше, чем бюджет Пентагона. А к концу года долговая нагрузка правительства США превысит и траты на Social Security – и превратится в основную статью расходов американского бюджета.

    Также Дудаков заметил, что бюджетный кризис в Вашингтоне продолжается. Конгресс отчаянно требует от Байдена сократить госрасходы. А к концу 2024 США вновь пробьют потолок госдолга. И если на фоне выборов и политической нестабильности не удастся поднять потолок – случится технический дефолт.

    «Дальше будет только хуже. По прогнозам экономистов, к 2033 году Social Security обанкротится – и пенсионная пирамида размером в 1 трлн долларов попросту рухнет. Усугубляет ситуацию и то, что многие страны – вроде Китая или монархий Залива – перестают вкладывать деньги в американский госдолг. И даже всегда лояльная Япония стала медленно отползать от финансовой системы США – которая на фоне внутренних кризисов начинает идти вразнос», – резюмировал американист.

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    3 января 2024, 10:59
    Politico: В США 22 млн человек могут остаться без интернета

    Politico: В США 22 млн человек могут перед выборами остаться без интернета

    Politico: В США 22 млн человек могут остаться без интернета
    @ Sina Schuldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 22 млн американцев могут остаться без интернета перед выборами президента CША, пишет издание Politico.

    В частности, перед выборами может быть свернута «Программа доступной связи», если не будет найдено достаточно средств для ее продолжения, передает «Лента.ру». По данным Politico, в данный момент программа покрывает затраты на интернет примерно у 22 млн малообеспеченных американцев.

    В случае, если программа прекратит работать, по информации Politico, большое число малообеспеченных американцев могут выразить свое недовольство на выборах.

    Как пишут американские СМИ, льгота по указанной программе позволяет получить скидку в 30 долларов. Из этого некоторые тарифы становятся бесплатными. В случае, если Конгресс не найдет источники финансирования программы, она прекратит свое действие весной.

    Ранее в России объяснили свое отношение к выборам в США.

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    3 января 2024, 18:27
    В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином

    ФИДЕ: Против польского шахматиста, который не пожал руку россиянину, возможны санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ), может наложить санкции на польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, не пожавшему руку тренеру Сергея Карякина Денису Хисматуллину. Однако это произойдет лишь в том случае, если соперник напишет жалобу.

    В ФИДЕ объяснили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой каких-либо последствий, передает РБК.

    Однако в федерации шахмат уточнили, что Дуду могут наказать, если Хисматуллин обратится в Комиссию по этике, но никаких заявлений от россиянина не было.

    Ранее гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда демонстративно отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане.

    Коментарии (17)
    3 января 2024, 13:13
    Названы неизвестные хобби Жириновского
    Названы неизвестные хобби Жириновского
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава комитета по труду Госдумы России Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал о неизвестных хобби основателя партии Владимира Жириновского.

    По его словам, несмотря на свою внешнюю жесткость и несгибаемость, Жириновский в душе был порой сентиментальным человеком. В какой-то момент основатель партии начал собирать маленькие будильники, передает РИА «Новости».

    «Крайне пунктуальный, он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее. Для него это было принципиально. На руках же он носил недорогие и легкие часы. Также в машине у него были большие часы в спинке сиденья. В холле фракции показывали время в Москве, Костополе, где у его предков была фабрика, и на Чукотке», – сообщил Нилов.

    Также Жириновский собирал значки, фигурки собачек.

    Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в феврале 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

    Коментарии (18)
    3 января 2024, 08:57
    Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку

    Repubblica: Шольц может досрочно покинуть пост

    Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц из-за потери доверия может досрочно покинуть должность, передает газета Repubblica со ссылкой на источники.

    Издание пишет, что три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard, передает Repubblica. Как пишет издание Bild, ходят слухи, что на посту Шольца сменит министр обороны ФРГ Борис Писториус, который пользуется большой популярностью у народа.

    Шольц был министром финансов, когда в 2020 году был разоблачен крупнейший скандал в экономической истории Германии. На посту министра Шольц отвечал за финансовый регулятор BaFin, который не заметил мошенничества на миллиарды долларов, связанного с бронированием авиабилетов.

    Тот факт, что спекуляции перетекли из итальянской газеты в Германию, показывает кризисное настроение в политическом Берлине, добавляет немецкая газета Bild. Однако в издании усомнились в данных итальянской газеты о том, что Шольца на посту канцлера сменит Писториус.

    Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.

    Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.

    Коментарии (18)
    3 января 2024, 16:22
    Число погибших в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек

    Число погибших при взрыве в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек

    Число погибших в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране при теракте у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 73 человека, 170 пострадали, сообщили иранские СМИ.

    Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности заявил, что два взрыва, прогремевшие на дороге к кладбищу, были террористической атакой, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при взрыве в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек. СМИ писали о двух взрывах, которые прогремели у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели генерала Сулеймани.

    По данным СМИ в сумки у мавзолея Гульзар были заложены две бомбы, которые привели в действие дистанционно.

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