  • Новость часаРоссийские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    10 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 14:57 • Новости дня

    Кремль: Путин проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Представитель Кремля Песков заявил, что Путин проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в среду проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии и по видеосвязи откроет ряд социальных и жилых объектов в этих регионах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, состоится большое совещание по вопросам развития новых регионов, в режиме видеоконференции будут открыты некоторые социальные объекты в Донецке, Мариуполе, Луганске, Мелитополе, передает ТАСС.

    Так, среди объектов, которые будут открыты по видеосвязи из Кремля, значится Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр ФМБА в Мариуполе. Также будет сдан один из новых многоквартирных домов в Луганске и открыто общежитие колледжа в Мелитополе.

    После открытой части совещания начнется закрытое обсуждение с участием профильных представителей правительства и соответствующих ведомств.

    Представитель Кремля добавил, что на поздний вечер у президента запланировано несколько рабочих встреч.

    Также в Кремле сообщили, что в среду Путин встретится со своими доверенными лицами как кандидат в президенты.

    Ранее в ДНР сообщили о готовности запустить 18 промышленных предприятий в 2024 году.

    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    29 января 2024, 16:17 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

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    29 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку

    Путин: Космонавтка из Белоруссии отправится в космос весной

    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полет космонавтки из Белоруссии на МКС планируется весной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», – передает его слова ТАСС.

    Корабль «Союз МС-25» отправится на МКС в марте. В экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю. Дайсон пробудет на МКС до сентября 2024 года.

    Ранее члены нового экипажа МКС россияне Александр Гребенкин и американец Мэтт Доминик высоко оценили сотрудничество стран в космосе.

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    29 января 2024, 11:29 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова.

    «Принято единогласно», – передает ТАСС слова Памфиловой.

    Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Памфилова сообщила также, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю. Еще хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что у Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него «принципиально важно видеть поддержку россиян» независимо от их политических предпочтений.

    Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, только 0,15% подписей из 60 тыс., отобранных из общего их числа, собранного в поддержку самовыдвижения Путина, признаны недействительными при возможных 5% брака. Она уточнила, что недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Имели место неточности в сведениях об избирателях, сказала Бударина, добавив, что недостоверных подписей не имеется.

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    30 января 2024, 10:59 • Новости дня
    Коммунальщики Кузбасса отправились восстанавливать Горловку в ДНР
    Коммунальщики Кузбасса отправились восстанавливать Горловку в ДНР
    @ vk.com/tsivilev42

    Tекст: Александра Юдина

    Из аэропорта Кемерова утром 30 января вылетел аварийно-спасательный отряд Центра оперативного контроля коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, чтобы прийти на помощь жителям Горловки.

    По словам губернатора Сергея Цивилева, первоочередной задачей Кузбасса является создание комфортных условий для людей, которые живут под постоянными обстрелами.

    «После того как общими усилиями мы победим, будем капитально восстанавливать город. Жители Горловки должны быть уверены – Кузбасс с вами навсегда, будем помогать и будем дружить», – подчеркнул он.

    Цивилев напомнил, что в октябре, когда в Горловке стартовал отопительный сезон, были сформированы два аварийно-восстановительных отряда из 30 человек. Сейчас они поочередно выезжают в ДНР для устранения повреждений на сетях холодного и горячего водоснабжения, восстановления системы жизнеобеспечения прифронтового города.

    Также из Кузбасса отправляют специализированную технику, оборудование и стратегический запас расходных материалов для ремонта.

    Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным, в республике нехватка коммунальщиков.

    Во время первой командировки «коммунальный спецназ», как их назвал губернатор Кузбасса, за полтора месяца устранил аварии на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам. Всего на сегодняшний день – по 110 адресам. Нас социальных объектах и в жилом фонде заменили более 1,7 тыс. метров сетей тепло- и водоснабжения.

    Аварийно-спасательный отряд Центра оперативного контроля коммунального и дорожного комплекса Кузбасса дислоцируется в поселке Верх-Чебула.

    Недавно там было введено в эксплуатацию новое здание для специалистов – с гаражом, мастерской, столовой и кухней, учебным классом и комнатой отдыха. На строительство и оснащение комплекса из регионального бюджета было направлено более 92 млн рублей. Коммунальщикам, которые работают также на севере области, создали комфортные условия для работы и отдыха.

    По распоряжению Цивилева 17 сотрудников награждены медалью Николая Масалова за трудолюбие и большой личный вклад при выполнении работ в Горловке.

    Известно, что в 2024 году запланирован капитальный ремонт восьми зданий и девяти объектов водоснабжения.

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    28 января 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично.

    «В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», – сказал Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Глава России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

    «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – все быстрыми, хорошими темпами растет», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    29 января 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

    РИА «Новости»: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину, зерновую сделку и региональные вопросы

    Tекст: Ольга Никитина

    На встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть затронуты темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки, сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

    Источник РИА «Новости» напомнил, что Эрдоган неоднократно призывал стороны конфликта на Украине вернуться к стамбульскому мирному процессу.

    «В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», – сказал источник.

    При этом дата встречи Путина и Эрдогана, как сообщали ранее в Кремле, в настоящее время не определена.

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    30 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

    Tекст: Ольга Никитина

    Кандидат на пост президента России Владимир Путин в 2017–2022 годах заработал более 67,5 млн рублей, говорится в опубликованных ЦИК сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

    Среди источников доходов в декларации у Путина указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности кандидата есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля – ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в., а также автоприцеп «Скиф» 1987 г. в., передает ТАСС.

    Также он имеет десять счетов в банках на общую сумму 54 млн 416 тыс. 604,52 рубля. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В графе «Обязательства имущественного характера» у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

    Путин 29 января был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты России.

    Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Сразу после этого он заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    29 января 2024, 11:55 • Новости дня
    Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    ЦИК: Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущий Дмитрий Губерниев, рок-певица Юлия Чичерина, певица Надежда Бабкина и актер Сергей Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах президента, следует из постановления ЦИК России.

    «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек (список прилагается)», – передает ТАСС текст постановления.

    Как стало известно в понедельник, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина.

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    30 января 2024, 15:29 • Новости дня
    Танкист из ДНР с протезом руки заявил о готовности вернуться в строй

    Tекст: Ольга Иванова

    Командир танка Артем Ефанов получил серьезное ранение правой руки в ходе боев в ДНР, но уже готов вернуться в строй с протезом локтевого сустава, об этом он рассказал журналистам.

    Ефанов рассказал, что работал слесарем-ремонтником на заводе в Донецке, в 2017 году он добровольно пошел воевать. Был в пехоте, получив травму, перешел в танкисты, передает РИА «Новости».

    Ранение руки он получил на Авдеевском направлении. Его танк при оказании поддержки пехоте попал под обстрел. На данный момент Ефанов на больничном, но после восстановления он планирует вернуться в строй.

    Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин при поддержке общественной организации «Караван» вручил Ефанову сертификат на бесплатное протезирование (замена локтевого сустава на искусственный) в Федеральном научно-образовательном центре медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г. А. Альбрехта в Петербурге.

    Ранее на Авдеевском направлении российский военнослужащий в одиночку отбил атаку элитных украинских разведчиков при помощи гранат.

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    30 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин указал на независимость ученых на фоне ситуации в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым назвал ученых независимыми людьми на фоне ситуации в мире.

    «Ученые – умные люди и независимые», – передает слова главы государства ТАСС.

    Красников рассказал президенту о международной деятельности РАН. При этом он отметил, что таких контактов много. Также он доложил про общее собрание РАН, на котором награждали золотыми медалями выдающихся ученых, в числе которых был и британский ученый.

    Также Красников предложил рассмотреть возвращение РАН функций по экспертизе школьных учебников. «Я, честно говоря, упустил это, странно. Конечно, надо с коллегами обсуждать», – согласился Путин.

    Кроме того, Красников заявил, что РАН поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы этого ожидали. Российская академия [наук] поддерживает», – сказал он. Путин поблагодарил в ответ.

    Напомним, ранее Красников был включен в состав Совета безопасности (СБ) России.

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    29 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты

    Политолог Потуремский: Решение Путина идти самовыдвиженцем – позиция ответственного политика

    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Решив пойти на выборы президента России самовыдвиженцем, Владимир Путин показал, что для него важно мнение граждан на каждом этапе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

    «Для выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России было собрано огромное количество подписей. Значительно больше, чем необходимо для регистрации и чем во время предыдущей избирательной кампании 2018 года», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Эти показатели подтверждают – Владимир Путин является объединяющей фигурой и опорой для абсолютного большинства граждан страны. То есть для него не составило трудностей получить такое значительное число подписей для выдвижения», – отметил собеседник.

    Политолог подчеркнул, что идти на выборы самовыдвиженцем сложнее, чем быть кандидатом от партии, но Владимир Путин тем не менее выбрал именно этот путь: «Это позиция ответственного политика, которому важно мнение граждан и их поддержка на каждом этапе избирательного процесса».

    «Сбор подписей подтвердил легитимность предстоящих выборов. Было продемонстрировано, что все необходимые процедуры проходят в рамках действующего законодательства. Кроме того, мы наблюдаем высокое внимание общества к идущей предвыборной кампании», – резюмировал Потуремский.

    Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю», – отметил он.

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    29 января 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин сообщил о подготовке Стратегии технологического развития Союзного государства

    Путин сообщил о подготовке Стратегии технологического развития Союзного государства до 2035 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года нацелена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета объединения.

    Он уточнил, что Стратегия содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью, передает РИА «Новости».

    Путин заявил ранее, что Москва и Минск оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку.

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    29 января 2024, 20:41 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции во всех сферах

    Политолог Шаповалов: Союзное государство способствует интеграционным процессам на всем евразийском пространстве

    Эксперт: Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции во всех сферах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Владимир Путин выступает за дальнейшее расширение сотрудничества в рамках Союзного государства, а также в целом ратует за развитие интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Речь идет и об ОДКБ, и о Евразийском экономическом союзе, и о СНГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В понедельник в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

    «Россия и Белоруссия являются важнейшими союзниками друг для друга. Это особенно важно сейчас – в условиях беспрецедентного внешнего давления, а по сути – необъявленной войны, которую Запад ведет против Москвы и Минска», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

    «Союзное государство достигло очень высокой степени интеграции во всех сферах – от экономической сферы до сферы безопасности, от культуры и науки до правовых вопросов. Обе страны, входящие в Союзное государство, активно взаимодействуют в том числе и на мировой арене и поступательно развивают взаимную интеграцию», – указал собеседник.

    «Президент России Владимир Путин выступает за дальнейшее расширение сотрудничества в рамках Союзного государства, а также в целом ратует за развитие интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Речь идет и об Организации договора о коллективной безопасности, и о Евразийском экономическом союзе, и о Содружестве независимых государств», – напомнил он.

    «Именно благодаря усилиям глав обоих государств становятся возможными такие фундаментальные проекты, как Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года, направленная на обеспечение технологического и экономического суверенитета, повышение импортозамещения в наших странах и создание совместных предприятий в сфере науки и высоких технологий», – заметил аналитик.

    «Русские и белорусы – это часть единого восточнославянского суперэтноса. У нас общая история. Кстати, хочу подчеркнуть, что наш президент особо обратил внимание на общие исторические, цивилизационные, мировоззренческие основания для нынешней интеграции. Огромная часть нашей исторической памяти, прежде всего, память о Великой Отечественной войне, является общей памятью наших народов, общим достоянием нашей истории», – резюмировал политолог.

    В понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге провели заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. В работе Совета приняли участие главы органов власти, министерств и ведомств обоих государств.

    «Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций», – сказал Путин.

    «Из года в год устойчиво растет взаимная торговля. По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот прибавил почти 9,5% и вплотную приблизился к рекордным 43 млрд долларов. Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 млрд долларов. В республике работает около 2,4 тыс. российских компаний», – отметил он.

    По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее углубление интеграции двух стран, социально-экономической и гуманитарной сферы, в их числе: декрет по союзным программам, постановление по внешней политике, по научно-технологическому развитию, декрет по промышленной политике, резолюция по модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, были приняты документы по урегулированию вопросов собственности, а также по созданию медиакомпании Союзного государства и другие.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Россия стала двигателем интеграции в Евразии.

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    30 января 2024, 17:41 • Новости дня
    В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 3,5 млн подписей

    Турчак: В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 3,5 млн подписей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства собрано более 3,5 млн подписей избирателей, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

    В сборе подписей участвовали более 25 тыс. сборщиков, передает ТАСС. «Хочу отметить, что именно «Единая Россия» внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей, это больше половины от общего числа», – отметил Турчак.

    Лидерами среди регионов по сбору подписей стали Кемеровская область (более 74 тыс. подписей), Чувашия (64 тыс.) и Башкирия (58,5 тыс.). Турчак поблагодарил коллег из этих регионов за высокий результат.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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