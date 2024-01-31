Кремль: Путин проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, состоится большое совещание по вопросам развития новых регионов, в режиме видеоконференции будут открыты некоторые социальные объекты в Донецке, Мариуполе, Луганске, Мелитополе, передает ТАСС.

Так, среди объектов, которые будут открыты по видеосвязи из Кремля, значится Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр ФМБА в Мариуполе. Также будет сдан один из новых многоквартирных домов в Луганске и открыто общежитие колледжа в Мелитополе.

После открытой части совещания начнется закрытое обсуждение с участием профильных представителей правительства и соответствующих ведомств.

Представитель Кремля добавил, что на поздний вечер у президента запланировано несколько рабочих встреч.

Также в Кремле сообщили, что в среду Путин встретится со своими доверенными лицами как кандидат в президенты.

Ранее в ДНР сообщили о готовности запустить 18 промышленных предприятий в 2024 году.