Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области запланировали реконструировать

В России запланировали реконструировать часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Tекст: Александра Юдина

В первую очередь работы намечено провести на тех участках, где состояние дорожного полотна требует их больше всего – с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км. На втором этапе работы выполнят на участке с 952-го по 991-й км.

К настоящему моменту проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, ожидается выделение финансирования для старта работ.

В рамках подготовки территории дорожникам предстоит построить для автомобилистов временные объездные дороги, разобрать старые конструкции дорожных сооружений, выполнить переустройство коммуникаций.

После завершения реконструкции следующий капитальный ремонт на участке с 933-го по 1024-й км потребуется не ранее чем через 20 лет.

Участок с 933-го по 1024-й км в Ростовской области – единственный, куда еще пока не успела прийти реконструкция.

В последний раз такие работы на нем выполнялись в период с 1991 по 2008 год. Однако именно в последние годы нагрузка на трассу существенно выросла. При том, что этот участок рассчитан на нагрузки на ось от шести до десяти тонн, по нему идут тяжелые грузы, в том числе в порт Новороссийска, осуществляются перевозки крупногабаритных грузов для целей СВО.

Кроме того, для обеспечения комфортного и безопасного проезда в 2024 году предусмотрены и другие работы на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Так, уже к пику сезона отпусков планируется завершить комплексное обустройство на участке с 804-го по 933-й км. Дорожники заняты устройством наружного освещения на этом участке, барьерного и сетчатого ограждений, шумозащитных экранов там, где дорога проходит в границах населенных пунктов.