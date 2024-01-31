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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

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    31 января 2024, 12:19 • Новости дня

    Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области запланировали реконструировать

    В России запланировали реконструировать часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году планируется начать подготовку территории для проведения первого этапа будущей реконструкции трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км в Ростовской области.

    В первую очередь работы намечено провести на тех участках, где состояние дорожного полотна требует их больше всего – с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км. На втором этапе работы выполнят на участке с 952-го по 991-й км.

    К настоящему моменту проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, ожидается выделение финансирования для старта работ.

    В рамках подготовки территории дорожникам предстоит построить для автомобилистов временные объездные дороги, разобрать старые конструкции дорожных сооружений, выполнить переустройство коммуникаций.

    После завершения реконструкции следующий капитальный ремонт на участке с 933-го по 1024-й км потребуется не ранее чем через 20 лет.

    Участок с 933-го по 1024-й км в Ростовской области – единственный, куда еще пока не успела прийти реконструкция.

    В последний раз такие работы на нем выполнялись в период с 1991 по 2008 год. Однако именно в последние годы нагрузка на трассу существенно выросла. При том, что этот участок рассчитан на нагрузки на ось от шести до десяти тонн, по нему идут тяжелые грузы, в том числе в порт Новороссийска, осуществляются перевозки крупногабаритных грузов для целей СВО.

    Кроме того, для обеспечения комфортного и безопасного проезда в 2024 году предусмотрены и другие работы на М-4 «Дон» в Ростовской области.

    Так, уже к пику сезона отпусков планируется завершить комплексное обустройство на участке с 804-го по 933-й км. Дорожники заняты устройством наружного освещения на этом участке, барьерного и сетчатого ограждений, шумозащитных экранов там, где дорога проходит в границах населенных пунктов.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 20:36 • Новости дня
    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru

    Минцифры объяснило сбой в зоне Ru проблемой с инфраструктурой DNSSEC

    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбой в доменной зоне Ru произошел из-за неполадок глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, используемой для безопасности, сообщили в Минцифры.

    Техническая проблема затронула зону Ru, она связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    DNSSEC – это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Работники технического центра «Интернет» и компании МСК-IX заняты устранением неполадки.

    «В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», – говорится в заявлении Минцифры.

    Вечером во вторник в России произошел массовый сбой доменной зоны Ru.

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    30 января 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине

    Орбан: Венгрия готова поддержать решение о выделении средств Киеву, если ее будут утверждать ежегодно

    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    @ Theresa Wey/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Украине в ходе саммита 1 февраля, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан изданию Le Point.

    Он пояснил, что Будапешт решил сделать компромиссное предложение, так как не согласен с тем, что Украине надо дать 50 млрд евро, и «не согласен с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее», передает RT.

    При этом Венгрия готова поддержать решение ЕС, если будет гарантировано, «что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет». Орбан отметил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем.

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    30 января 2024, 19:07 • Новости дня
    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только иноагенту из «Би-2»

    Участникам «Би-2» отказали в вылете в Израиль, из тюрьмы выпушен только солист Егор Бортник (Лева)

    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только иноагенту из «Би-2»
    @ IMAGO/Konstantin Sednev/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены рок-группы «Би-2», кроме солиста Егора Бортника (Лева) (признан иноагентом), остаются в миграционной тюрьме в Таиланде, им отказано в вылете в Израиль.

    По информации из Telegram-канала коллектива, Бортник находится в аэропорту Пхукета в ожидании рейса в Израиль, передает ТАСС. Остальные участники «Би-2» получили отказ на вылет в Израиль, они остаются в миграционной тюрьме.

    Ранее в консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили, что двое участников группы «Би-2» могут быть депортированы из Таиланда как в Израиль, так и в Россию, поскольку имеют гражданство обеих стран, остальные трое обладают только российским паспортом, поэтому могут быть депортированы только в нашу страну.

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    30 января 2024, 17:18 • Новости дня
    В Германии закончились деньги на поддержку населения

    Власти Германии заявили об отсутствии денег для социальной поддержки граждан

    В Германии закончились деньги на поддержку населения
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер заявил, что у правительства Германии закончились деньги на выделение помощи немцам.

    В эфире шоу на телеканале Erste Шнайдер отметил, что власти потратили 800 млрд евро на поддержку граждан в период пандемии коронавируса и на субсидирование повышения цен на газ и электричество, передает телеканал «Звезда».

    Поэтому у федерального правительства больше нет средств, которые оно могло бы направить на поддержку населения страны, заявил он. Шнайдер добавил, что «важные инвестиции в будущее невозможны», а немцам пришло время «возвращать деньги» в бюджет в виде налогов.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета.

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    30 января 2024, 20:08 • Новости дня
    Умер музыкант группы «Земляне» и «Машина времени» Юрий Ильченко
    Умер музыкант группы «Земляне» и «Машина времени» Юрий Ильченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский рок-музыкант, участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет, об этом сообщили его друзья и коллеги.

    Первым о смерти Ильченко сообщил журналист Владислав Бачуров, причины он не назвал. «Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», – написал Бачуров, процитировав песню «Машины времени», передает StarHit.

    Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, а после переехал в Ленинград. С 18 лет он играл на клавишах и ритм-гитаре в группе «Мифы». Он также был музыкантом групп «Земляне», «Машина времени» и «Интеграл».

    Ранее сообщалось о смерти вокалиста группы Marksheider Kunst Сергея Ефременко.

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    30 января 2024, 21:57 • Новости дня
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    @ Leszek SzymasAki/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что будет просить власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне.

    В ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок Сикорский выразил желание обсудить проект польско-немецкого дома, создание которого планируется в Берлине в память о польских жертвах и потерях во время войны, передает ТАСС.

    Польский министр добавил, что намерен попросить Бербок и правительство Германии «креативно поразмышлять о том, какую форму компенсации этих потерь можно найти».

    Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.

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    30 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Американская телеведущая Джой Рид выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская телеведущая Джой Рид в прямом эфире канала MSNBC нецензурно выругалась по поводу действий американских властей.

    «Начало еще одной, ***, войны», – сказала Рид после того, как в эфире прозвучали слова президента США Джо Байдена, сообщает RT.

    Речь в программе шла о приграничном кризисе в Соединенных Штатах.

    Телеведущая полагала, что микрофон выключен, и в конце эфира принесла зрителям извинения, назвав свои слова «закулисной болтовней».

    Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.

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    30 января 2024, 19:15 • Новости дня
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    @ GLEB GARANICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Источники сообщили, что в понедельник президент призвал главкома уйти в отставку, но генерал отказался это делать. При этом Зеленский предложил Залужному некую новую роль, передают «Известия».

    Отмечается, что Зеленский указал Залужному на то, что он будет в любом случае снят с должности. Источники утверждают, что Зеленский повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Минобороны Украины позже опровергло эту информацию.

    Украинский политолог Владимир Скачко объяснил газете ВЗГЛЯД, что вброс об отставке Залужного, скорее всего, был организован Западом для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие.

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    30 января 2024, 14:58 • Новости дня
    Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
    Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое участников группы «Би-2» могут быть депортированы из Таиланда как в Израиль, так и в Россию, поскольку имеют гражданство обеих стран, остальные трое обладают только российским паспортом, поэтому могут быть депортированы только в нашу страну, сообщили в российском консульстве.

    В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что музыканты после попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции не могут быть депортированы без своего согласия, передает ТАСС.

    «Если гражданин отказывается возвращаться, он может там сидеть пять или десять лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть», – рассказали в российском консульстве.

    Там добавили, что власти Таиланда еще не согласовали дату депортации музыкантов с российским гражданством. Решение по этому вопросу будет принято на совещании иммиграционной полиции, проведение которого запланировано на среду.

    «По опыту, если на текущей неделе мы согласовываем вопрос депортации, то обычно на следующую неделю назначают дату. Бывает и раньше, смотря какая загруженность», – добавили в консульстве.

    Ранее участники «Би-2» сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль.

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    30 января 2024, 14:11 • Новости дня
    Московскому школьнику сломали нос из-за спора о Николае Втором

    Два школьника подрались после уроков в Москве из-за разгоревшегося спора о Николае Втором, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, после уроков двое школьников по дороге домой подрались из-за спора о правлении Николая Второго, при этом один из них негативно отозвался об императоре, а второй школьник был не согласен с ним, в результате этого спора произошла драка.

    По его словам, одному из учеников сломали нос, правоохранительные органы начали проверку.

    Ранее самарский школьник поджег одноклассницу за отказ дать списать.

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    31 января 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ

    Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press,REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможными преемниками главкома ВСУ Валерия Залужного назывались начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оба, однако, от должности отказались, сообщили британские СМИ.

    Источники The Times говорят, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного, передает ТАСС.

    Залужный, по информации газеты, был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как президенту страны докладывают советники. Залужному, как сообщается, предложили уйти в отставку, на что тот ответил отказом. Тогда Зеленский сообщил, что соответствующий указ подпишет сам, говорится в публикации.

    После этого Залужный, продолжает британская газета, вернулся в кабинет и сообщил подчиненным о своем предстоящем увольнении, сказав, что «собирает вещи».

    После давления из-за рубежа Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, добавляет The Times. Отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного также повлиял на решение президента Украины, говорится в статье.

    Газета The Economist сообщала ранее, что Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.

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    31 января 2024, 10:37 • Новости дня
    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом

    «Фонтанка»: В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»

    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на среду в небе над Петербургом и Ленобластью работала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино БПЛА был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400, сообщили СМИ.

    Источники «Фонтанки» рассказали, что дрон был поражен в 4.20 мск, а в 4.50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Произошло возгорание цистерн, пожар потушен силами МЧС.

    Минувшей ночью жителей Северной столицы разбудили громкие хлопки, в особенности в Колпинском районе. В Пулково вводили план «Ковер», сообщает издание.

    В середине января над территорией Ленинградской области перехватили беспилотник.

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    30 января 2024, 13:12 • Новости дня
    Завод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE

    Автозавод в Санкт-Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Автозавод Санкт-Петербург» начал производство автомобилей под брендом XCITE («Иксайт»), говорится в сообщении предприятия.

    Согласно сообщению предприятия, автозавод Санкт-Петербург» объявляет о запуске собственного нового автомобильного бренда XCITE («Иксайт»), это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода, передает ТАСС. Там добавили, что согласно среднесрочному плану развития «Автозавод Санкт-Петербург», на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

    К настоящему времени завод, являющийся дочерним предприятием «АвтоВАЗа», выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей, сейчас ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.

    Ранее бывший завод Nissan в Петербурге – «Автозавод Санкт-Петербург», перезапущенный «АвтоВАЗом» в июне 2023 года, подал заявку на регистрацию новых товарных знаков.

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    30 января 2024, 17:10 • Новости дня
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС и европейских институтов все еще не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине на предстоящем экстренном саммите ЕС 1 февраля, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

    Он сообщил, что переговоры по Украине остаются сложными, передает ТАСС.

    Также представитель ЕС сообщил, что Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в 50 млрд евро и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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