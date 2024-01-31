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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

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    31 января 2024, 11:41 • Новости дня

    ВС России поразили более 200 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы российской группировки войск «Центр» поразили более 200 целей ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, артиллерия нанесла огневое поражение более чем 200 целям, в том числе четырем районам скопления техники, двум опорным пунктам и более ста районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника около Григоровки, Ямполовки, Серебрянки и Дроновки, передает ТАСС.

    Савчук добавил, что средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ «Лелека» и «Фурия» в районе Кременной.

    Ранее Савчук рассказал, что российские силы за последние сутки поразили три опорных пункта и три района скопления техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что около Синьковки Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военных, две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла поражение штурмовым группам 63-й мехбригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника составили до 280 военнослужащих и танк.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ у Белогоровки и Переездного (ДНР). Артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным (ДНР). Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих.

    Российские силы на Запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й мехбригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в районе населенного пункта Музыковка украинские боевики потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах, сообщили в Минобороны. Кроме того сообщается, что средствами ПВО сбит один снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 34 украинских БПЛА в районах н. п. Нырково, Золотаревка, Белогоровка (ЛНР), Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области.

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    30 января 2024, 12:06 • Новости дня
    В ДНР боец ВСУ приговорен пожизненно по делу о массовом расстреле людей

    В ДНР боец ВСУ приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Василий Ткачук приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    Согласно сообщению пресс-службы, суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василия Ткачука, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей Мариуполя, передает ТАСС.

    В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов десять мирных жителей. Ткачук признан виновным по трем статьям УК.

    В пресс-службе СК добавили, что по приказу Ткачука его подчиненные расстреляли восьмерых гражданских лиц, два человека смогли выжить.

    Ранее в ДНР заочно приговорили «азовца» за приказ об убийстве мирного жителя.

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    28 января 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

    ВС России улучшили положение на Купянском направлении
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки улучшили положение на Купянском направлении и отразили шесть атак ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении российская армия отразила шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского ЛНР и Терны ДНР. Отмечается, что Украина в данном направлении потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Как указали в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. В сообщении говорится, что потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

    В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумы, Кирово и Георгиевки ДНР. В Минобороны подчеркнули, что Киев потерял на данном направлении до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

    В ведомстве отметили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 80 своих военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а на Запорожском направлении потери составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении Россия поразила 35 бригаду морской пехоты и 121 бригаду теробороны в районах Золотой Балки и Львово Херсонской области, а также уничтожила до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    В сообщении говорится, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

    В ведомстве заявили, что средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожены 28 украинских беспилотников в районах Водяного, Белогоровки, Марьинки, Ямполовки, Спорного, Песков ДНР, Приволья, Новознаменки, Шипиловки ЛНР, Новой Маячки Херсонской области, Ольшаны и Горобьевки Харьковской области,

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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    31 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового

    Рогов: ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области

    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за последние сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ около Вербового на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, минимум четыре подтвержденных опорных пункта за минувшие сутки перешли под контроль российских войск в районе Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что от Пятихаток до Вербового через Работино со стороны ВСУ продолжаются попытки атак, которые ВС России успешно отбивают.

    Также, по его словам, уничтожены до 50 военнослужащих противника рядом с Вербовым. Рогов отметил, что российская авиация наносила удары не только вдоль фронта, но и по тыловым частям ВСУ на Ореховском направлении.

    Ранее Рогов рассказал, что ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра.

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    30 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

    На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    30 января 2024, 08:19 • Новости дня
    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за скотского отношения

    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за «скотского отношения» к себе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, танкисты 17-й бригады ВСУ отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе Клещеевки, саботировав приказ командования, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил: танкисты объяснили отказ выполнять приказ тем, что не получили положенные выплаты, а также в связи со «скотским отношением» к личному составу.

    Ранее пленный украинский военный Валерий Куряченко рассказал, что военнослужащие базирующейся в Часовом Яре 17-й отдельной танковой бригады ВСУ не хотят принимать участия в боевых действиях и занимаются мародерством.

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    29 января 2024, 11:27 • Новости дня
    Военнослужащий в Забайкалье осужден за отказ участвовать в боевых действиях

    Военнослужащий в Забайкалье осужден на два года за отказ участвовать в боевых действиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

    Согласно сообщению пресс-службы, военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы.

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    30 января 2024, 18:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Два села и один поселок в приграничных районах Курской области подверглись обстрелам и атаке с использованием БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. В Гордеевке частично нарушено электроснабжение. Кроме того, поселок Теткино Глушковского района был атакован БПЛА.

    Пострадавших в результате обстрела нет. В результате падения обломков беспилотника в Теткино повреждены забор одного дома и легковой автомобиль.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник над черноморской акваторией.

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    29 января 2024, 12:10 • Новости дня
    Российские войска сорвали попытку ВСУ усилить позиции возле Угледара и Старомайорского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции около Угледара и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Старомайорского и Угледара, а также поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что группировка отразила атаку формирований 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного.

    Ранее группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила подразделения 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны у Ровнополья, Парасковиевки, Новомихайловки, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

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    30 января 2024, 14:55 • Новости дня
    Шойгу потребовал своевременно выполнить госзаказ по производству ракет для ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду на то, что гособоронзаказ (ГОЗ) по производству ракет по линии ПВО будет выполнен, несмотря на его двукратное увеличение, сообщили в Министерстве обороны России после визита министра на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

    Шойгу отметил, что появилось много нового оборудования, в связи с этим существенно увеличены объемы производства более чем в два раза необходимых ракет по линии ПВО.

    «Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», – заявил Шойгу, передает ТАСС.

    По словам министра обороны, российские предприятия проводят работу по модернизации изделий, что даст существенную прибавку к тому, что есть на сегодняшний день, но предстоит «достаточно энергично» решить вопрос по производству двигателей и пусковым установкам.

    Ранее Шойгу заявил, что Минобороны нарастит поставки БПЛА от сверхмалых до тяжелых.

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    29 января 2024, 15:22 • Новости дня
    Инспекторы из США прибыли в Киев для проверки использования помощи

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские инспекторы прибыли в Киев, чтобы обсудить вопрос усиления надзора и подотчетности за использованием помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

    Прибыли три генеральных инспектора от министерства обороны, Госдепартамента и USAID, сообщила Бринк, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор Джей Ди Вэнс заявила, что в Вашингтоне не знают, куда пошли деньги, выделяемые для Украины. Коррупцию на Украине она назвала бесконтрольной.

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    30 января 2024, 11:33 • Новости дня
    В России упростили порядок получения ТСР для бойцов СВО

    Российское правительство поручило упростить порядок получения ТСР для бойцов СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Российское правительство поручило упростить порядок получения средств реабилитации для участников спецоперации, которые стали инвалидами из-за военной травмы или увечья при выполнении задачи.

    В Telegram-канале кабмина указано, что электронные сертификаты на приобретение ТСР для военных теперь будут формироваться без подачи заявлений.

    При этом участники спецоперации могут отказаться от сертификата взамен на получение ТСР в подразделении Социального фонда либо купить их самостоятельно и получить компенсацию.

    Также ранее в России предложили сделать обязательной психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны боевых действий.

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      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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