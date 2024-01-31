Губернатор Беглов объяснил ночной хлопок в Петербурге «инцидентом» в Невском районе

Tекст: Ольга Никитина

Беглов написал в своем Telegram-канале, что инцидент в Невском районе потребовал внимания силовых ведомств. При этом деталей он не привел, только уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, существенного вреда имуществу не причинено.

В пресс-службе городской администрации в свою очередь сообщили ТАСС, что «инцидент» произошел в зоне слива мазута на промышленной площадке в Невском районе.

Между тем СМИ писали, что в ночь на среду в небе над Петербургом и Ленобластью работала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино БПЛА был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400.