До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.0 комментариев
Беглов объяснил ночной хлопок в Петербурге
Губернатор Беглов объяснил ночной хлопок в Петербурге «инцидентом» в Невском районе
Громкий хлопок, который минувшей ночью слышали жители Санкт-Петербурга в районе Глухоозерского шоссе, связан с инцидентом на промышленной площадке в Невском районе, сообщил губернатор Александр Беглов.
Беглов написал в своем Telegram-канале, что инцидент в Невском районе потребовал внимания силовых ведомств. При этом деталей он не привел, только уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, существенного вреда имуществу не причинено.
В пресс-службе городской администрации в свою очередь сообщили ТАСС, что «инцидент» произошел в зоне слива мазута на промышленной площадке в Невском районе.
Между тем СМИ писали, что в ночь на среду в небе над Петербургом и Ленобластью работала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино БПЛА был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400.