Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
В зону СВО поставлено более 3 тыс. обнаружителей беспилотников
В зону СВО поставлено более 3 тыс. обнаружителей беспилотников «Булат»
Российским военным в зону проведения специальной военной операции поставлено более трех тысяч детекторов дронов «Булат», которые обнаруживают и идентифицируют основные модели БПЛА.
«Это очень мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество», – рассказали ТАСС на предприятии 3mx, которое производит обнаружители дронов.
«Булат» работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Он сканирует пространство на дистанцию от 600 м до 1,5 км и идентифицирует основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны.
В устройстве есть режим, который обеспечивает обнаружение только дронов-камикадзе.
Детектор прошел тестирование в Главном управлении инновационного развития Минобороны России.