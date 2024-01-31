Британия может отправить в Красное море авианосец против хуситов

Британия может отправить в Красное море один из двух авианосцев для борьбы с хуситами

Tекст: Денис Тельманов

«Eisenhower не может оставаться там всегда. В то же время необходимо поддерживать присутствие авианосца в регионе, поэтому мы можем сотрудничать с американцами, чтобы закрыть эту потребность», – приводит слова Хиппи ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Отмечается, что у ВМС Великобритании два авианосца – Queen Elizabeth и Prince of Wales, на которых размещены истребители F-35. Queen Elizabeth был задействован в операции «Непоколебимая решимость» против террористической группировки «Исламское государство*», в ходе которой F-35, взлетавшие с борта авианосца, наносили удары по позициям боевиков в Ираке и Сирии.

По данным агентства, сейчас Красное море патрулирует эсминец ВМС Великобритании Diamond, который неоднократно отражал атаки запущенных хуситами БПЛА на торговые суда. Кроме того, к берегам Йемена планируется направить фрегат Richmond.

Ранее йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении в воскресенье ракетного удара по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

Как сообщил представитель движения Яхья Сариа, хуситы выпустили по кораблю противокорабельную ракету.