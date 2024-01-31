США не планируют возвращать Турцию в программу по производству истребителей F-35

Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

Tекст: Денис Тельманов

«Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.



Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

В декабре Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.

Позже стало известно, что Турция не пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота.