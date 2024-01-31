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США не планируют возвращать Турцию в программу по производству истребителей F-35
Пентагон заявил, что не намерен возвращаться к обсуждению поставок Турции новейших истребителей F-35
Возвращение Турции в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35 в настоящее время не является предметом обсуждения, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Сейчас эта тема не находится в повестке дня», – сказал Райдер, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
При этом накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся «решить вопрос» с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400.
Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.