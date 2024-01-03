Российский рынок акций показал рост на 0,05% в начале торгов

Мосбиржа: Российский рынок акций показал рост на 0,05% в начале торгового дня

Tекст: Александра Юдина

Так, индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,05%, до 3100,55 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,9%, до 1073,76 пункта, передает РИА «Новости».

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара к рублю на 61 копейку, до 90,97 рубля.

Напомним, курс доллара вырос на открытии торгов в первый день 2024 года до 90,5 рублей.