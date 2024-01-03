Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.10 комментариев
Российский рынок акций показал рост на 0,05% в начале торгов
Мосбиржа: Российский рынок акций показал рост на 0,05% в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале первого торгового дня в новом году поднимается на 0,05%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,05%, до 3100,55 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,9%, до 1073,76 пункта, передает РИА «Новости».
Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара к рублю на 61 копейку, до 90,97 рубля.
Напомним, курс доллара вырос на открытии торгов в первый день 2024 года до 90,5 рублей.