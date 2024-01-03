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Курс доллара вырос на открытии торгов в первый день 2024 года до 90,5 рублей
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи в первый день 2024 года вырос до 90,5 руб., евро – до 99,87 руб.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду 3 января вырос на 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 90,5 рублей.
Данные о начале торгов на Московской бирже приводит ТАСС.
По данным агентства, курс евро в первый день торгов в 2024 году вырос на 25 копеек и составил 99,87 рублей, юань подорожал на 12,45 копеек – до 12,736 рублей.
Ранее сообщалось, что 2023 год стал худшим для доллара США, в 2024-м эксперты ожидают продолжения ослабления американской валюты.