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    Ошибка в отношениях с Россией ведет Шольца к отставке
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    В Минобороны рассказали о целях ударов по Харькову
    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове (видео)
    США тайно сохранили контроль над крупнейшей базой на Ближнем Востоке
    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    10 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    39 комментариев
    3 января 2024, 20:00

    Выборы-2024: Мнение избирателей – это сигнал для власти

    до выборов
    71 день
    5 часов
    29 минут

    Политолог Анна Федорова: Выборы – это способ влияния на власть

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Гражданское участие людей в выборах – это то, что наполняет политические институты и процедуры смыслом и жизнью. И более того – это способ послать власти соответствующие сигналы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Люди ходят на выборы с самыми разными мотивациями. Одни – потому что привыкли. Другие – потому что хотят участвовать в принятии решений. Третьи – потому что хотят проголосовать из чувства протеста. Четвертые – потому что хотят выразить личную поддержку конкретному кандидату или симпатичной им партии. Реальных мотиваций очень много, вплоть до «назло маме пойду и проголосую не так, как она», – объяснила Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

    «Все это – примеры гражданского участия, которые наполняют политические институты и процедуры смыслом и жизнью. Выборы легитимны, когда люди на них ходят и признают их результаты. Через процедуру выборов политическая система переподтверждает свою жизнеспособность и делается лучше», – детализировала собеседница.

    «Почему голосовать важно? Во-первых, таким образом вы высказываете свое мнение и посылаете власти сигнал – такой, который вы хотите. Во-вторых, не голосующий человек – это человек, который будто бы смирился с тем, что за него примут все решения как за ребенка. Однако взрослые люди должны участвовать в принятии решений и высказывать свое мнение», – подчеркнула спикер.

    «В противном случае мы слышим вечно недовольные высказывания в стиле «Власть все плохо сделала». А вы пытались на нее хоть как-то повлиять? Ведь выборы и предоставляют такую возможность», – резюмировала Федорова.

    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    3 января 2024, 11:38
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    @ Lydie Gigerichova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сто лет назад, 3 января 1924 года, британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. Ученые установили причину смерти первооткрывателей этой гробницы, опровергнув «проклятие фараона».

    Гробница Тутанхамона была обнаружена в ноябре 1922 года участниками экспедиции во главе с британским исследователем Говардом Картером и археологом лордом Джорджем Карнарвоном. Спустя несколько лет стали умирать люди, причастные к открытию гробницы, пишет РИА «Новости».

    В1923 году лорд Карнарвон умер от заражения крови. Чуть позже умер египетский принц Али Камель Фахми Бей. Еще через год умер рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928-м умер археолог Артур Мейс. В 1929 году умер Ричард Бартель, секретарь Картера.

    Ученые изучили настенные надписи в гробнице, но никаких предостережений для «расхитителей» они не нашли.

    Из числа «жертв проклятия» учеными были исключены принц, его застрелила жена, а также рентгенолог (он получил большую дозу облучения).

    Исследователи пришли к выводу, что причиной смерти большинства первооткрывателей стала «пещерная болезнь», которая была вызвана грибками Aspergillus, их обнаружили в гробнице. Ученые сообщают, что в таких условиях грибы живут долго, кроме того, они могут повысить свою вирулентность. Таким образом, миф о проклятии Тутанхамона удалось развеять.

    Как писал научный скептик Джеймс Рэнди, средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы составила 23 года.

    Ранее археологическая экспедиция обнаружила в расположенном к югу от Каира городе Абидос египетской провинции Сохаг сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет.

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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

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    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

    Коментарии (33)
    3 января 2024, 13:27
    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США

    Спикер МИД Захарова поздравила США с рекордным госдолгом в 34 трлн долларов

    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер российского МИД Мария Захарова тремя словами поздравила США с рекордным госдолгом в 34 трлн долларов.

    «Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, подчеркнув, что страны вроде Китая или монархий Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США.

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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Коментарии (17)
    3 января 2024, 08:57
    Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку

    Repubblica: Шольц может досрочно покинуть пост

    Западные СМИ: Шольц может досрочно уйти в отставку
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц из-за потери доверия может досрочно покинуть должность, передает газета Repubblica со ссылкой на источники.

    Издание пишет, что три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard, передает Repubblica. Как пишет издание Bild, ходят слухи, что на посту Шольца сменит министр обороны ФРГ Борис Писториус, который пользуется большой популярностью у народа.

    Шольц был министром финансов, когда в 2020 году был разоблачен крупнейший скандал в экономической истории Германии. На посту министра Шольц отвечал за финансовый регулятор BaFin, который не заметил мошенничества на миллиарды долларов, связанного с бронированием авиабилетов.

    Тот факт, что спекуляции перетекли из итальянской газеты в Германию, показывает кризисное настроение в политическом Берлине, добавляет немецкая газета Bild. Однако в издании усомнились в данных итальянской газеты о том, что Шольца на посту канцлера сменит Писториус.

    Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.

    Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.

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    3 января 2024, 00:34
    Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 500 ракетах и дронах, выпущенных по Украине за пять дней

    Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.

    Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

    При этом Зеленский выразил Сунаку благодарность «за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО», в частности за поставку радаров, противодронных систем и ракет.

    Также Зеленский сообщил, что обсудил с британским премьером «продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Все назначенные объекты были поражены, сообщило Минобороны России.

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    3 января 2024, 11:00
    США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

    CNN: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке

    США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке
    @ Staff Sgt. Trevor McBride/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США тайно продлили соглашение с Катаром об эксплуатации крупнейшей военной авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет, сообщил телеканал CNN.

    Три источника телеканала в Пентагоне и один неназванный осведомленный чиновник подтвердили CNN соответствующую информацию.

    Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, считается крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке, вместимость авиабазы – более 10 тыс. военнослужащих. На ней также размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.

    CNN сообщает, что в ходе визита на эту базу месяц назад министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене.

    Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.

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    3 января 2024, 11:27
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Командир воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили в среду опроверг сведения о его ликвидации в зоне СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они радуют самих себя», – прокомментировал он грузинской службе «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в РФ) сведения СМИ о его гибели.

    Ранее о ликвидации Мамулашвили сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики. Уточнялось, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Коментарии (29)
    3 января 2024, 11:44
    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США

    Американист Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США

    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский госдолг в рекордно короткий срок поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов, ситуацию усугубляет тот факт, что страны вроде Китая или монархий Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США, считает американист Малек Дудаков.

    В своем Telegram-канале эксперт отметил, что финансовая система находится в режиме перегрузки. Американский госдолг поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов. Причем он вырос на триллион за рекордно короткий срок – всего лишь три месяца. При этом 2 трлн он набрал за полгода, а 4 трлн за два предыдущих года.

    Госдолг растет стремительными темпами на фоне зияющего бюджетного дефицита в 2 трлн долларов. Сказывается одновременно и падение налоговых поступлений – из-за спада во многих секторах экономики. И резкий рост расходов, вызванный инфляцией.

    Причем обслуживать госдолг все сложнее из-за выросших ставок ФРС до 5,5%. На выплату процентов по казначейским облигациям США нынче уходит 1,1 трлн долларов. Это уже сильно больше, чем бюджет Пентагона. А к концу года долговая нагрузка правительства США превысит и траты на Social Security – и превратится в основную статью расходов американского бюджета.

    Также Дудаков заметил, что бюджетный кризис в Вашингтоне продолжается. Конгресс отчаянно требует от Байдена сократить госрасходы. А к концу 2024 США вновь пробьют потолок госдолга. И если на фоне выборов и политической нестабильности не удастся поднять потолок – случится технический дефолт.

    «Дальше будет только хуже. По прогнозам экономистов, к 2033 году Social Security обанкротится – и пенсионная пирамида размером в 1 трлн долларов попросту рухнет. Усугубляет ситуацию и то, что многие страны – вроде Китая или монархий Залива – перестают вкладывать деньги в американский госдолг. И даже всегда лояльная Япония стала медленно отползать от финансовой системы США – которая на фоне внутренних кризисов начинает идти вразнос», – резюмировал американист.

    Коментарии (23)
    2 января 2024, 21:28
    В Нью-Йорке около места взрывов зафиксировали землетрясение

    Tекст: Вера Басилая

    Сейсмологи США зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 баллов близ острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка, которое совпадало со временем, когда появились сообщения о взрывах и тряске.

    По данным американских сейсмологов, землетрясение произошло в нью-йоркском районе Куинс, эпицентр располагался на глубине 5 км. В то же время, спустя восемь минут после пожарным поступило обращение от местных жителей о «серии взрывов и тряске», передает ТАСС.

    Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что на данный момент обращений на горячую линию генконсульства не поступало».

    Ранее после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

    Российский консул Захаров сообщил, что местные службы экстренного реагирования связывают причины взрывов в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях.

    СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (15)
    3 января 2024, 09:51
    Токаев: Ни одну проблему в мире нельзя решить без России

    Токаев: С Луны ясно, что без России не решить ни одну проблему в мире

    Токаев: Ни одну проблему в мире нельзя решить без России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выборы президента в России будут иметь очень большое значение, невозможно решить ни одну проблему в мире без России, сказал в интервью газете Egemen Qazaqstan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Он подчеркнул, что Россия играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета безопасности ООН. Токаев отметил, что действующий президент России Владимир Путин своими словами и действиями фактически формирует глобальную повестку дня, передает kp.ru.

    Токаев считает, что без участия Москвы «ни одна мировая проблема не решается, это ясно с Луны».

    Ранее сообщалось, что Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    Коментарии (19)
    3 января 2024, 16:22
    Число погибших в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек

    Число погибших при взрыве в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек

    Число погибших в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране при теракте у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 73 человека, 170 пострадали, сообщили иранские СМИ.

    Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности заявил, что два взрыва, прогремевшие на дороге к кладбищу, были террористической атакой, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при взрыве в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек. СМИ писали о двух взрывах, которые прогремели у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели генерала Сулеймани.

    По данным СМИ в сумки у мавзолея Гульзар были заложены две бомбы, которые привели в действие дистанционно.

    Коментарии (11)
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    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

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    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором

    ВСУ дважды за последние дни совершили террористические атаки на российские территории. Так, в канун Нового года противник обстрелял кассетными боеприпасами Белгород, а в ночь на 1 января атаковал Донецк. Президент Владимир Путин и Минобороны пообещали, что теракты не останутся безнаказанными. Как Россия ответит на действия офиса Зеленского и какие цели преследовал противник? Подробности

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    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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