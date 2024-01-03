Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.10 комментариев
Выборы-2024: Мнение избирателей – это сигнал для власти
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Политолог Анна Федорова: Выборы – это способ влияния на власть
Гражданское участие людей в выборах – это то, что наполняет политические институты и процедуры смыслом и жизнью. И более того – это способ послать власти соответствующие сигналы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.
«Люди ходят на выборы с самыми разными мотивациями. Одни – потому что привыкли. Другие – потому что хотят участвовать в принятии решений. Третьи – потому что хотят проголосовать из чувства протеста. Четвертые – потому что хотят выразить личную поддержку конкретному кандидату или симпатичной им партии. Реальных мотиваций очень много, вплоть до «назло маме пойду и проголосую не так, как она», – объяснила Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.
«Все это – примеры гражданского участия, которые наполняют политические институты и процедуры смыслом и жизнью. Выборы легитимны, когда люди на них ходят и признают их результаты. Через процедуру выборов политическая система переподтверждает свою жизнеспособность и делается лучше», – детализировала собеседница.
«Почему голосовать важно? Во-первых, таким образом вы высказываете свое мнение и посылаете власти сигнал – такой, который вы хотите. Во-вторых, не голосующий человек – это человек, который будто бы смирился с тем, что за него примут все решения как за ребенка. Однако взрослые люди должны участвовать в принятии решений и высказывать свое мнение», – подчеркнула спикер.
«В противном случае мы слышим вечно недовольные высказывания в стиле «Власть все плохо сделала». А вы пытались на нее хоть как-то повлиять? Ведь выборы и предоставляют такую возможность», – резюмировала Федорова.