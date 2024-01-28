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Telegraph: У Британии не хватило мощи для удара по хуситам
Британским военным кораблям не хватило огневой мощи, чтобы наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, сообщили СМИ.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, на данный момент эсминцы военного флота Британии имеют только одно орудие, с помощью которого можно вести огонь по целям на суше. Это орудие в носовой части корабля. При этом флот США, к примеру, оснащен установками для запуска ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а Британия может поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок, передает РБК.
Контр-адмирал Крис Пэрри уточнил, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его словам, необходимо добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль говорили «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.
Он подчеркнул, что в случае возможного противостояния это будет равносильно тому, что британцы выйдут против пистолета с ножом.
Ранее сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов.
В пятницу Британия решила провести ротацию боевых кораблей, которые находятся на дежурстве в Красном море в рамках операции по обеспечению безопасности на фоне атак хуситов на торговые суда.