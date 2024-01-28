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    Казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    Пентагон отменил учения с шестью странами
    В Раде оценили вероятность мобилизации женщин
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    Боец ВС России в одиночку отразил атаку элитных разведчиков ВСУ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    49 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    12 комментариев
    28 января 2024, 11:15 • Новости дня

    Telegraph: У Британии не хватило мощи для удара по хуситам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британским военным кораблям не хватило огневой мощи, чтобы наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, сообщили СМИ.

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, на данный момент эсминцы военного флота Британии имеют только одно орудие, с помощью которого можно вести огонь по целям на суше. Это орудие в носовой части корабля. При этом флот США, к примеру, оснащен установками для запуска ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а Британия может поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок, передает РБК.

    Контр-адмирал Крис Пэрри уточнил, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его словам, необходимо добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль говорили «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.

    Он подчеркнул, что в случае возможного противостояния это будет равносильно тому, что британцы выйдут против пистолета с ножом.

    Ранее сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов.

    В пятницу Британия решила провести ротацию боевых кораблей, которые находятся на дежурстве в Красном море в рамках операции по обеспечению безопасности на фоне атак хуситов на торговые суда.

    27 января 2024, 11:50 • Новости дня
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов

    Financial Times: Глава Банка Италии Панетт объяснил, чем обернется конфискация российских активов

    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, заявил глава Банка Италии Фабио Панетт, пишет газета Financial Times.

    По его словам, превращение валюты в оружие скажется на ее привлекательности и поспособствует появлению альтернатив, передает РИА «Новости».

    Китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты, добавил Панетта.

    Ранее Комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

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    27 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британию от краха спасет только очень прагматичное правительство лейбористов, но не стоит ожидать возвращения в страну русских инвесторов, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Миллиардер в своем Telegram-канале назвал «очень и очень сложной» экономическую ситуацию в Британии. По его словам, что Лондону не стоит «мечтать о Сингапуре-на-Темзе».

    Дерипаска считает, что Британию может спасти только правительство лейбористов, но даже в этом случае вряд ли вернутся русские инвесторы, отношение к которым станет лакмусовой бумажкой и для китайских, и для индийских, и для латиноамериканских инвесторов.

    Ранее Reuters  сообщило, что налоговое бремя Британии достигнет самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, а государственный долг близок к 100% валового внутреннего продукта по сравнению с 35% чуть более 15 лет назад из-за огромных расходов на поддержку экономики во время глобального финансового кризиса. пандемии COVID и роста цен на энергоносители в 2022 году.

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    27 января 2024, 16:08 • Новости дня
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

    Авторы мема отредактировали фотографию торгующего выпечкой на фоне беспорядков в Техасе мужчины, заменив его лицо на лицо главы МИД России Сергея Лаврова.

    Захарова сделала репост публикации в свой Telegram-канал с ироничной подписью: «Лавров принес печенье для техасской революции»: Очевидный фейк – все видят, что это калачи!».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

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    27 января 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев после разгрома ВСУ

    Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

    Если Украина и коллективный Запад продолжат отвергать переговоры, Россия выполнит все задачи спецоперации при помощи военной силы, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Он также выразил мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой, Харьковом, Днепропетровском и Николаевом.

    Риттер добавил, что сейчас украинская армия использует последние резервы, которые вскоре окончательно иссякнут.

    Ранее польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте.

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    27 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Укрывателю Треповой потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

    Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

    Tекст: Валерия Городецкая

    У осужденного за укрывательство совершившей теракт в кафе Петербурга Дарьи Треповой Дмитрия Касинцева произошла истерика после оглашения приговора, мужчине потребовалась психиатрическая помощь.

    Касинцев пришел в ужас от назначенного ему наказания, в конвойном помещении у него случилась истерика, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    В результате мужчине потребовалась психиатрическая помощь, после стабилизации состояния его доставили в СИЗО. За ним установлено повышенное наблюдение, добавил собеседник агентства.

    В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал в своем доме Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в петербургском кафе, к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Трепова получила 27 лет колонии.

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    27 января 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в ситуациях с группой «Би-2», музыканты которой были оштрафованы в Таиланде, и юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), которому запретили въезд в Индонезию, нет ничего удивительного.

    «Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», – сказала Захарова в комментарии изданию «Подъем», передает РИА «Новости».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.

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    27 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    «Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

    В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».

    Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.

    До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

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    27 января 2024, 14:25 • Новости дня
    В Киеве предупредили о зреющем бунте против Зеленского

    Политолог Бортник: В Раде зреет бунт против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентский кризис на Украине может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского и формированию коалиции главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.

    Эксперт считает, что после «изгнания» депутата Марьяны Безуглой, в глубинах парламента стал назревать бунт и формироваться большинство «за Залужного». По его словам, власть Зеленского основывалась на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты в парламенте приведут к формированию новой коалиции, передает РИА «Новости».

    Бортник уверен, что Зеленский потеряет поддержку парламента и превратится в «хромую утку», будет назначать министров только с согласия Рады.

    В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.

    Между тем, в США заявили, что раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии.

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    27 января 2024, 11:57 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

    Украинский пленный заявил, что штурмовики ВСУ на передовой были брошены без огневой поддержки, провизии и воды, патроны закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, они «ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили», но помощь со стороны Украины не пришла, их спасли российские солдаты, которые взяли их в плен и не применяли к ним силу, передает ТАСС.

    Гриненко рассказал, что условия в российском плену нормальные: тепло, кормят, дают пить, относятся нормально.

    Пленный рассказал, что сдался российским военным несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.

    Ранее пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

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    27 января 2024, 15:29 • Новости дня
    Песков объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией

    Песков: Запад пытается разговорами о войне с Россией отвлечь внимание граждан от внутренних проблем

    Песков объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что европейские страны разговорами о возможном военном столкновении с РФ пытаются отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

    Комментируя в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что вооруженный конфликт с Россией сейчас маловероятен, но к нему нужно быть готовым, Песков предложил обратить внимание на ситуацию в самой Германии, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал на проходящие в стране протесты фермеров и предположил, что лучшим способом, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации, будет «вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус оценил риск «нападения России» на НАТО.

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    27 января 2024, 20:38 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку отразил атаку элитных разведчиков ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Авдеевском направлении российский военнослужащий в одиночку отбил атаку элитных украинских разведчиков при помощи гранат.

    Пятеро элитных разведчиков Вооруженных сил Украины пришли, чтобы вернуть захваченный 9-й бригадой первого армейского корпуса России опорный пункт, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

    По данным канала, российский боец сумел в одиночку защитить позицию от противников, забросав их гранатами.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе.

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    27 января 2024, 14:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь  снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.

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    27 января 2024, 19:10 • Новости дня
    Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
    Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
    @ napokrovke.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Вера Молчанова, снявшаяся в популярных российских сериалах «След» и «Закрытая школа», скончалась в возрасте 81 года.

    О смерти актрисы сообщил московский Театр на Покровке, в котором она играла с 1991 года, передает ТАСС.

    «Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», – сообщили в театре.

    Вера Молчанова снялась в таких популярных российских сериалах, как «Конец света» (2022), «Закрытая школа» (2011-2012), «След» (2007).

    Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.

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    27 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев при поддержке Запада пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте» напомнил, что в субботу исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге советского народа, который является источником мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

    Политик предупредил, что киевский режим пытается бросить вызов всему цивилизованному миру.

    «Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», – призвал Медведев.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость помнить о подвиге народа и передавать будущим поколениям, особенно сейчас, когда спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.

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    27 января 2024, 15:07 • Новости дня
    В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники аэропорта Мюнхена задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти 455 тыс. евро наличными, пишет газета Bild.

    Мужчина намеревался отправиться на Кипр. При досмотре он сообщил, что везет с собой только 300 евро, но при прохождении контроля ему передали чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро, передает ТАСС.

    Деньги конфискованы, ведется расследование.

    Ранее ФСБ задержала украинца в Ростовской области по подозрению в шпионаже.

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