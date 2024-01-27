Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Автомобили волонтеров подверглись атаке ВСУ в Новой Каховке, пострадала женщина
Украинская армия при помощи дронов нанесла удар по автомобилям волонтеров в центре Новой Каховки, в результате атаки пострадала пожилая женщина, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города», – написал Алексеенко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По информации чиновника, в результате серьезно пострадала 70-летняя женщина, врачи борются за ее жизнь.
В понедельник в результате атаки украинского беспилотника в поселке в Белгородской области пострадал человек.