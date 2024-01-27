Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
Актриса Вера Молчанова, снявшаяся в популярных российских сериалах «След» и «Закрытая школа», скончалась в возрасте 81 года.
О смерти актрисы сообщил московский Театр на Покровке, в котором она играла с 1991 года, передает ТАСС.
«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», – сообщили в театре.
Вера Молчанова снялась в таких популярных российских сериалах, как «Конец света» (2022), «Закрытая школа» (2011-2012), «След» (2007).
Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.