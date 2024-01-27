Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Лукашенко назвал памятники жертвам нацистов доказательством геноцида народа СССР
Каждый открытый мемориал в память о людях, погибших в результате действий нацистов в годы Великой Отечественной войны, является доказательством геноцида советского народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня», – сказал белорусский лидер в ходе церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Память о жертвах ВОВ, о героизме отцов и дедов мешает жить идейным приспешникам убийц и предателей, считает Лукашенко. «Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине», – сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.