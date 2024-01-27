Лукашенко назвал памятники жертвам нацистов доказательством геноцида народа СССР

Tекст: Валерия Городецкая

«Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня», – сказал белорусский лидер в ходе церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Память о жертвах ВОВ, о героизме отцов и дедов мешает жить идейным приспешникам убийц и предателей, считает Лукашенко. «Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине», – сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.