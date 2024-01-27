Активисты херсонского отделения РВИО запустили серию интервью с ветеранами ВОВ

Tекст: Кристина Цыцура

Цель проекта – сохранить свидетельства героизма уроженцев Херсонской области, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне

Так, интервью брали у Семена Чумаченко, который на фронтах ВОВ воевал с апреля 1944 года. В ноябре 1944-го сражался на передовой в составе 1-го Белорусского фронта в Польше на Висле. Кроме того, ветеран принимал участие в освобождении концлагеря.

«Стояли бочки с человеческим жиром, валялась куча маленькой, детской обуви», – вспоминает герой ВОВ.

Старший брат Чумаченко тоже воевал на фронте, он был летчиком, но в один из вылетов его самолет был сбит.

Еще одной героиней стала Евдокия Чунихина. Она была труженицей тыла и трудилась на Донбасской шахте. Муж Чунихиной прошел войну, где служил связистом, участвовал в штурме Берлина.

Активисты херсонского отделения РВИО не только брали интервью у ветеранов, но и приняли участие в конференции «Открывая глаза», на которой обсуждались преступления ВСУ.