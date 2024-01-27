Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
Германия признала историческую ответственность за блокаду Ленинграда
МИД ФРГ: Германия признает историческую ответственность за блокаду Ленинграда
Министерство иностранных дел ФРГ в годовщину освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков опубликовало заявление, в котором указало, что Германия полностью признает историческую ответственность за блокаду.
«Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде», – отмечается в сообщении МИД ФРГ, передает ТАСС.
В ведомстве напомнили, что в качестве жеста примирения и памяти в 2019 году Берлин выделил средства на модернизацию больницы в Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники. Кроме того, немецкие власти организуют встречи молодежи с пережившими блокаду, добавили в МИД.
Несмотря на конфликт на Украине, эти меры будут продолжены, заверили в министерстве.
В ноябре прошлого года МИД России раскритиковал отказ Германии от выплат ленинградским блокадникам.