Германия признала историческую ответственность за блокаду Ленинграда

МИД ФРГ: Германия признает историческую ответственность за блокаду Ленинграда

Tекст: Валерия Городецкая

«Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде», – отмечается в сообщении МИД ФРГ, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в качестве жеста примирения и памяти в 2019 году Берлин выделил средства на модернизацию больницы в Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники. Кроме того, немецкие власти организуют встречи молодежи с пережившими блокаду, добавили в МИД.

Несмотря на конфликт на Украине, эти меры будут продолжены, заверили в министерстве.

В ноябре прошлого года МИД России раскритиковал отказ Германии от выплат ленинградским блокадникам.