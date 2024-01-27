Погибший в Кирове боец ММА имел допуск к соревнованиям

Tекст: Валерия Городецкая

«Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Спортсмен имел допуск к соревнованиям и все необходимые документы. В настоящий момент изучаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили организаторы состязаний, передает ТАСС.

По информации регионального Минспорта, все спортсмены на турнире выступали в требуемой экипировке, было организовано дежурство бригады скорой помощи. Медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям после получения спортсменом травмы.

Союз смешанных единоборств России создал комиссию для выяснения обстоятельств гибели спортсмена. Проверку также проводит следственное управление СК России по Кировской области.

«26 января в спортивной школе «Юность» во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой медицинской помощи. По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в субботу из-за травмы головы, полученной во время тренировочного боя в Кирове, погиб 18-летний спортсмен.