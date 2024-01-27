Посол Антонов: Власти США не осудили теракт Киева в отношении российского Ил-76

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

Tекст: Денис Тельманов

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

«Дошло до того, что некоторые бюрократы пытаются перенести ответственность за этот ужасающий теракт на Россию. По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

Он также подчеркнул, потворство террористам способствует дальнейшему «проседанию» облика США, которые «в прежние годы считались уважаемым государством».

«Вашингтон идет по опасному пути, превращаясь в соучастника кровавых терактов», – считает Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.