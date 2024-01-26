Исследователи нашли на Луне валуны со странными магнитными свойствами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на сайте Мюнстерского университета (The University of Munster, Германия), специалисты которого сделали открытие известно, на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, однако вопрос о том, могут ли сами горные породы планеты быть магнитными, никогда не исследовался, передает РБК.

Международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Мюнстерского университета впервые обнаружила на поверхности Луны аномальные породы метрового размера, покрытые пылью с уникальными магнитными свойствами.

Планетологи с помощью искусственного интеллекта изучили около миллиона изображений пород, полученных лунным разведывательным орбитальным аппаратом NASA, и нашли на снимках образцы камней, которые сильно отличались от остальных, поскольку рассеивают меньше света обратно к солнцу, чем другие валуны.

Как говорится в заявлении исследователей, обычно лунная пыль очень пористая и отражает много света обратно в направлении освещения, но, когда пыль уплотняется, общая яркость обычно увеличивается. Они добавили, что с наблюдаемыми покрытыми пылью камнями дело обстоит иначе.

В ближайшее время ученые продолжат исследование процессов, которые приводят к взаимодействию пыли и горных пород и к образованию особой структуры пыли.

Ранее индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны.