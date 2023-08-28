Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.26 комментариев
Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась неожиданно горячей
Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
ISRO на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привела график измерений температурного режима на поверхности Луны, проведенных ChaSTE, поверхностным термофизическим экспериментом «Чандра». Аппарат способен производить замеры на глубине до 10 см, передает ТАСС.
Как сообщил Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. По его словам, все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, однако она составляет 70 градусов. «Это на удивление выше, чем мы ожидали», – сказал ученый.
Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли.