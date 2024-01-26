Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.26 комментариев
Улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет разработали в России
Раменский приборостроительный завод запатентовал устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще ряд характеристик, следует из описания к патенту.
Как говорится в документе, полезная модель относится оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу, ее испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличения дальности применения, уменьшения массы аппаратуры оптико-электронной прицельной систем и повышения надежности работы, передает ТАСС.
Согласно описанию, от уже существующих аналогов изобретение отличается тем, что вместо непрерывного лазера до цели вводится лазерная система командного наведения, которая состоит из блока формирования последовательности импульсов излучения, маломощного импульсно-периодического излучателя и высокоскоростной системы наведения излучения. Также вводится система обработки изображения и формирования углов рассогласования направлений на управляемую ракету и на цель.
В патенте указано также, что направление на цель и на управляемую ракету измеряются в одном кадре изображения, поэтому колебания линии визирования не влияют на точность наведения. Как пишут разработчики, их изобретение позволяет одновременно наводить две ракеты одного типа или разных за счет быстрого переключения высокоскоростной системы наведения.
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