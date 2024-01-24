Власти сообщили о гибели всех находившихся на борту Ил-76 людей

Tекст: Елизавета Шишкова

«Он (самолет) упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено», – написал он в Telegram.

Губернатор уточнил, что на месте находятся все оперативные службы. К месту крушения направляется комиссия для установления причин катастрофы.

Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

В Минобороны России сообщили, что на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.