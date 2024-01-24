Стали известны сроки ремонта подлодки «Ростов-на-Дону»

Ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» пообещали закончить до конца июня 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт «Ростова-на-Дону» до конца первого полугодия этого года».

Он добавил, что головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод, в работах также участвуют специалисты «Адмиралтейских верфей», где была построена подлодка.

Ранее источник в ОПК сообщил, что полученные подводной лодкой «Ростов-на-Дону» ЧФ повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте.

Напомним, 13 сентября киевский режим нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.