Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Стали известны сроки ремонта подлодки «Ростов-на-Дону»
Ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» пообещали закончить до конца июня 2024 года
Ремонт поврежденной подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) будет завершен в июне 2024 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщил источник ТАСС, корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт «Ростова-на-Дону» до конца первого полугодия этого года».
Он добавил, что головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод, в работах также участвуют специалисты «Адмиралтейских верфей», где была построена подлодка.
Ранее источник в ОПК сообщил, что полученные подводной лодкой «Ростов-на-Дону» ЧФ повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте.
Напомним, 13 сентября киевский режим нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.