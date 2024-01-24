Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.11 комментариев
Завод «Ростеха» на Алтае увеличил производство почти в 2,5 раза в 2023 году
Предприятие «Барнаултрансмаш», которое специализируется на конструировании и производстве судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок, а также двигателей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, в 2023 году почти в 2,5 раза увеличило объем производства продукции.
«Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия», – передает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в который входит предприятие.
Отмечается, что на предприятии проводится работа по обновлению оборудования и возведения новых производственных объектов в рамках проекта «Техническое перевооружение предприятия», запланированного до конца 2024 года.
В начале года завод получил очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, ведет подготовку кадров и взаимодействует с учебными заведениями для проведения практики учащихся.
Ранее концерн «Ростеха» «Калашников» заявил, что в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиационных ракет С-13.