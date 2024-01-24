Завод «Ростеха» на Алтае увеличил производство почти в 2,5 раза в 2023 году

Tекст: Денис Тельманов

«Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия», – передает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в который входит предприятие.

Отмечается, что на предприятии проводится работа по обновлению оборудования и возведения новых производственных объектов в рамках проекта «Техническое перевооружение предприятия», запланированного до конца 2024 года.

В начале года завод получил очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, ведет подготовку кадров и взаимодействует с учебными заведениями для проведения практики учащихся.

Ранее концерн «Ростеха» «Калашников» заявил, что в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиационных ракет С-13.



