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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

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    24 января 2024, 06:49 • Новости дня

    Завод «Ростеха» на Алтае увеличил производство почти в 2,5 раза в 2023 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Предприятие «Барнаултрансмаш», которое специализируется на конструировании и производстве судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок, а также двигателей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, в 2023 году почти в 2,5 раза увеличило объем производства продукции.

    «Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия», – передает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в который входит предприятие.

    Отмечается, что на предприятии проводится работа по обновлению оборудования и возведения новых производственных объектов в рамках проекта «Техническое перевооружение предприятия», запланированного до конца 2024 года.

    В начале года завод получил очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, ведет подготовку кадров и взаимодействует с учебными заведениями для проведения практики учащихся.

    Ранее концерн «Ростеха» «Калашников» заявил, что в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиационных ракет С-13.


    23 января 2024, 06:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона

    Российский танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ в зоне СВО

    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о подвиге военнослужащих танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова, которые не допустили прорыва ВСУ в зоне спецоперации.

    «Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», – передает RT сообщение Минобороны России.

    Отмечается, что в ходе отражения украинской атаки танкисты уничтожили 16 единиц бронированной техники ВСУ.

    Ранее Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в ДНР, которое было взято штурмом с разных направлений. Российские войска освободили Веселое 18 января.

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску, словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    23 января 2024, 06:37 • Новости дня
    В Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей

    Оставшиеся после 2014 года в Севастополе украинские военные корабли на две трети уничтожены

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские боевые корабли, которые в 2014 году остались в Севастополе, на две трети порезаны на металл или расстреляны в море в качестве учебных мишеней, рассказали в силовых структурах Крыма.

    «Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб», – приводит РИА «Новости» слова источника в силовых структурах полуострова.

    Отмечается, что разделка кораблей проходит в Инкермане.

    По данным агентства, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Военно-морские силы Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич».

    Еще около 20 кораблей были переданы Украине после перехода Севастополя и Крыма в состав России, однако Киев перестал принимать корабли, заявив, что это способствует признанию полуострова территорией России.

    Ранее сообщалось, что брошенные в Севастополе украинские корабли решено утилизировать, их не будут передавать в состав Черноморского флота России.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    23 января 2024, 03:54 • Новости дня
    В России разработали три вида защитных бункеров для СВО

    В России разработали и готовят к госиспытания три вида защитных бункеров для зоны СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка новейших фортификационных сооружений для защиты личного состава ВС России от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет госиспытания, сообщил директор компании-разработчика.

    «Разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункеры на отделение, на взвод, а также бункер-убежище. В ближайшем будущем планируется провести госиспытания совместно с заказчиком в лице Минобороны и военным представительством ВС РФ», – приводит ТАСС заявление директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова.

    По его словам, размер убежищ составляет от 2,5 до 6 метров, вес – от 1,4 до 2,5 тонн.

    В ходе госиспытаний бункеры будут протестированы на осколочно-фугасное воздействие.

    «Убежища закопают в грунт, на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, после чего оценено воздействие», – описал Девятилов процедуру испытаний.

    Ранее сообщалось, что система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления ВСУ в пять-шесть раз. В течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    22 января 2024, 09:28 • Новости дня
    МИД: «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

    МИД: Постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношении стратегического комплекса «Сармат», который в 2024 году будет поставлен на боевое дежурство, соблюдались механизмы, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия, как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Постановка «Сармата» на боевое дежурство, по его словам, не меняет стратегического уравнения, передает РИА «Новости».

    Российские стратегические ядерные силы Рябков назвал «дышащим организмом». Он отметил, что их состав обновляется не только благодаря включению новых систем, но также и в результате постепенного снятия с вооружения старых комплексов.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год.

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    22 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в армии

    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о поставке некачественной одежды в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Печерский районный суд Киева арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии.

    Для выхода под залог ему придется выплатить 500 млн гривен (более 13 млн долларов), однако, по словам адвокатов, он не может внести такую сумму, поскольку все его счета заблокированы, передает ТАСС.

    При этом сторона защиты просила отправить Романа Гринкевича под круглосуточный домашний арест,

    Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о задержании пятого подозреваемого, предположительно Романа Гринкевича, в Одессе при попытке покинуть страну.

    Дело против его отца, Игоря Гринкевича было открыто Госбюро расследований (ГБР) Украины, он был задержан 29 декабря 2023 года.

    По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен (39,3 млн долларов), но были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа.

    Ранее сообщалось, что на Украине задержан сын бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны страны

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    22 января 2024, 23:30 • Новости дня
    В больницах Донецка остаются 20 пострадавших от украинского обстрела

    Tекст: Денис Тельманов

    В больницах остаются 20 пострадавших от артиллерийского обстрела Донецка Вооруженными силами Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Одна женщина находится в тяжелом состоянии... два человека, скажем так, идут на поправку. Остальные средней степени тяжести. К сожалению, там есть повреждения – конечности, достаточно серьезно», – передает слова Пушилина ТАСС.

    Он уточнил, что обстрел украинские войска вели со стороны Курахово из орудий западного производства калибром 155 мм неизбирательными снарядами, осколки которых «летят по всем направлениям».

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка утром 21 января. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что акция поминовения жертв в Донецке прошла у посольства России на Кипре в Никосии. Киприоты принесли к ограде российской дипмиссии белые цветы и мягкие игрушки. Были также зажжены 28 лампад по числу жертв теракта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев вооружениями Запада методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России. При этом российский министр отметил, что «торговцев смертью» это не смущает и большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.


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    23 января 2024, 07:48 • Новости дня
    В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил

    Минобороны Белоруссии сообщило о начале масштабной тренировки Вооруженных сил страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Штабная тренировка Вооруженных сил стартовала в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

    «С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления ВC сил под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Белоруссии проводится совместная штабная тренировка Вооруженных сил», – приводит ТАСС сообщение белорусского военного ведомства.

    В ходе тренировки должны быть отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной «с учетом прогноза развития ситуации на Европейском континенте и опыта применения силы в современных условиях».

    Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу.

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    23 января 2024, 02:19 • Новости дня
    ДОСААФ в 2023 году перезахоронило останки 1187 красноармейцев

    В 2023 году поисковики ДОСААФ обнаружили и перезахоронили останки 1187 красноармейцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Поисковые отряды Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России во время экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1 187 красноармейцев и установили имена 38 из них, сообщил председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.

    «В ходе экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружены и перезахоронены останки 1 187 красноармейцев РККА, установлено 38 имен», – передает ТАСС слова Колмакова.

    Он отметил, что ДОСААФ объелиняет 141 поисковый отряд, а в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ в 2023 году вошли 62 клуба, увеличив их общую численность до 1082.

    Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила данные, как польские военнопленные выслуживались перед нацистами. В сообщении «Смерша» говорится, что поляки занимали хлебные и теплые места в лагере для военнопленных «Шталаг-1А», тогда как для военнопленных красноармейцев были специально созданы нечеловеческие условия.

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    23 января 2024, 22:58 • Новости дня
    Пентагон рассказал о жалобах Киева на отсутствие боеприпасов

    Пентагон заявил о регулярных сообщениях из Киева об отсутствии боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    После приостановки основной части американской военной помощи Киев стал утверждать, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Она отметила, что Пентагон получает отчеты украинского правительства, Минобороны и Генштаба Украины, в которых излагается обеспокоенность «тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», передает ТАСС слова Уолландер.

    Она добавила, что украинцы «чувствуют себя скованными» и «просят больше боеприпасов», однако подчеркнула, что «это не ново», поскольку Киев запрашивает «существенные объемы боеприпасов на протяжении всего конфликта».

    Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в провале наступления Киев и Запад. Они винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.

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    22 января 2024, 11:55 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» решил продвигать в мире подвозящие боеприпасы беспилотники

    «Рособоронэкспорт» начнет продвигать в мире подвозящие боеприпасы российские беспилотники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АО «Рособоронэкспорт» начнет продвигать на мировом рынке беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а также роботов разведки, сообщили в пресс-службе спецэкспортера в преддверии международной выставки и конференции беспилотных систем UMEX 2024.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Рособоронэкспорт» присутствует во всех средах беспилотного сегмента, наземные системы включают в себя робототехнические комплексы разминирования и роботизированные боевые машины, в ближайшей перспективе начнется продвижение роботов разведки и огневой поддержки, а также беспилотных средств подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, передает ТАСС.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке. По его словам, в водной среде в 2023 году стартовало продвижение автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю.

    Он напомнил, «Рособоронэкспорт» успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30» и «Орион-Э», барражирующий боеприпас «Куб-Э», ведет активную работу с российскими производителями по выводу на рынок образцов, модернизированных с учетом обратной связи с поля боя, а также новых продуктов.

    Напомним, в августе Михеев рассказал, что российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе «Куб», разведывательные БЛА «Орион» и противотанковые комплексы «Корнет», сегодня занимают топовые позиции в продажах «Рособоронэкспорта».

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      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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