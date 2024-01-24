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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    24 января 2024, 06:20 • Новости дня

    США уничтожили в Йемене две баллистические ракеты хуситов

    Две противокорабельные баллистические ракеты уничтожены в ходе удара США по подконтрольной хуситам территории

    Tекст: Денис Тельманов

    США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив на подконтрольных хуситам территориях две баллистические ракеты, сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США.

    «24 января примерно в 02:30 (мск) силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов», – приводит ТАСС заявление командования.

    Американские военные считают, что ракеты представляли «непосредственную угрозу торговым судам и кораблям» и уничтожили их «в целях самообороны».

    Ранее сообщалось, что хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене с требованием в течение месяца покинуть страну.

    23 января 2024, 16:43 • Новости дня
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская прокуратура завершила расследование дела о взрыве 15 ноября 2022 года на территории страны ракеты, в результате которого погибло два местных жителя, сообщила радиостанция RMF24.

    По данным радиостанции, которая ссылается на результаты расследования, взорвался «снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России», передает ТАСС.

    Следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Поэтому делать выводы, кто отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, выяснить нельзя.

    Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя.

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    23 января 2024, 18:29 • Новости дня
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные союзники Киева в ближайшее время начнут говорить о разделе Украины, чтобы прекратить боевые действия, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.

    По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.

    «Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».

    Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.

    Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.

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    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    23 января 2024, 19:48 • Новости дня
    Россия предоставила временное убежище для двух британок

    МВД: Британский хореограф с матерью получили временное убежище в России

    Tекст: Александра Юдина

    Работающие в сфере балетного искусства гражданки Британии получили временное убежище в России, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Уточняется, что женщины обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища, передает РИА «Новости».

    По данным МВД, Кристина Анна Камерон Давыдова на протяжении 30 лет работает в сфере балетного искусства на территории России, руководя балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает в театре – оформляет декорации и шьет костюмы к спектаклям.

    По словам Волк, начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД Алексей Журин в торжественной обстановке вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища.

    Представитель МВД пояснила, что данный документ дает право на медицинское обслуживание, а также работать без оформления патента и разрешения.

    В декабре проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в Ваалимаа.

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    23 января 2024, 21:56 • Новости дня
    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов

    Reuters: Евросоюз не сможет изъять замороженные активы Банка России

    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале, сообщило агентство Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС, страны Евросоюза не достигли соглашения в вопросе конфискации российских активов, и этого, скорее всего, не произойдет, передает ТАСС.

    Европейские чиновники озабочены не только юридическим аспектом подобного шага, но и тем, какие последствия это могло бы повлечь для единой европейской валюты, пишет издание. Допускается версия, что инвесторы в таком случае могут выйти из европейских активов из-за опасений изъятия их средств аналогичным образом.

    Вероятнее всего, Брюссель поддержит предложение Еврокомиссии, которое подразумевает выделение Киеву помощи с прибыли, которую приносят замороженные активы России, пишет агентство.

    Ранее Бельгия решила предоставить Украине доходы от замороженных российских активов.

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    23 января 2024, 18:59 • Новости дня
    Хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене
    Хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У сотрудников ООН с американским и британским гражданствами остался месяц на то, чтобы покинуть Йемен, заявили йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах», сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Хуситы дали понять, что ООН не нужно привлекать к работе в районах под контролем «Ансар Аллах» сотрудников с американским и британским гражданством, сообщил представитель ООН в столице Йемена Сане, передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    Ранее военный представитель хуситских мятежников Яхья Сариа сообщил, что американская и британская армии в ночь на вторник нанесли 18 авиаударов по территории Йемена.

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    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    23 января 2024, 15:59 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород

    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины перед своим визитом в Ужгород, однако не намерен отказываться от поездки.

    По его словам, через посольство Венгрии в Киеве пришли угрозы смертью из украинских источников для того, чтобы бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, передает РИА «Новости».

    Сийярто заметил, что в интересах 150-тысячной общины закарпатских венгров достичь какого-либо соглашения с украинскими коллегами. В то же время украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий.

    Ранее в Венгрии заявили об отказе участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС.

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    23 января 2024, 18:53 • Новости дня
    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда
    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда
    @ t.me

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов на круглом столе в Госдуме представил хронологию событий в поезде, проводница которого выбросила на улицу кота Твикса.

    По словам Пястолова, за пять минут до отправления поезда в Кирове поступили жалобы от пассажиров плацкартного вагона на гуляющего без присмотра кота, передает РБК.

    Проводница взяла животное на руки и отправилась на поиски хозяина, но никто из опрошенных пассажиров не откликнулся. Сама женщина не знала, с кем ехал питомец. Решив, что кот случайно оказался в вагоне во время остановки, проводница подумала, что его хозяева могут находиться на станции.

    Установлено, что пассажир, который перевозил Твикса, во время остановки вышел на перрон, после чего вернулся на свое место и занял верхнюю полку. В этот момент, согласно записям с камер видеонаблюдения, зверь выбрался из стоявшей на полу переноски.

    Пястолов сообщил, что проводница с котом в руках проходила мимо этого пассажира, но тот «почему-то не идентифицировал» питомца, а информация о его пропаже поступила только спустя семь часов.

    Напомним, кота по кличке Твикс, которого проводница выбросила из вагона 11 января, приняв его за бездомного, нашли мертвым. Инцидентом занялся Следственный комитет, а выбросившую кота Твикса проводницу отстранили от работы с пассажирами.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 09:15 • Новости дня
    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине

    Захарова: Россия удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москву удивил комментарий внешнеполитического ведомства Швейцарии о поиске путей перехода к мирному процессу по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги встречи представителей МИД Швейцарии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, отметив, что в ситуации с западными коллегами зачастую возникают разные оценки прошедших переговоров.

    «Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», – передает ТАСС слова дипломата.

    Она подчеркнула, что заявления о мирных переговорах от стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму, занимаются его финансированием и обучением боевиков ВСУ, – это политические манипуляции.

    Ранее Швейцария захотела провести в 2024 году мирную конференцию по Украине.

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    23 января 2024, 21:02 • Новости дня
    В Пермском крае пассажиров высадили из поезда за 50 км до станции

    Прокуратура начала проверку сообщений о не доехавших 51 км до станции в Пермском крае пассажирах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проводник движущегося из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил пассажиров в Пермском крае за несколько десятков километров до их места назначения, информацию опубликовали в соцсетях, ее проверяет Приволжская транспортная прокуратура.

    Красноуфимская транспортная прокуратура проводит проверку опубликованных в соцсетях сообщений о возможном нарушении прав пассажиров при перевозке на Горьковской железной дороге в Пермском крае, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительной информации, 22 января поезд №115 Томск – Адлер встал на станции Щучье озеро. Проводник одного из вагонов ошибочно высадил пассажиров, которым нужно было доехать до станции Чернушка. Она находится в 51 километре от этого места.

    Ранее СК начал проверку из-за выброшенного из поезда кота под Кировом.

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