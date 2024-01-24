Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
США уничтожили в Йемене две баллистические ракеты хуситов
Две противокорабельные баллистические ракеты уничтожены в ходе удара США по подконтрольной хуситам территории
США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив на подконтрольных хуситам территориях две баллистические ракеты, сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США.
«24 января примерно в 02:30 (мск) силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов», – приводит ТАСС заявление командования.
Американские военные считают, что ракеты представляли «непосредственную угрозу торговым судам и кораблям» и уничтожили их «в целях самообороны».
Ранее сообщалось, что хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене с требованием в течение месяца покинуть страну.