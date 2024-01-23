Эксперты назвали традиционные семейные ценности стратегическим преимуществом России

Эксперты: Защита традиционных ценностей сделала Россию привлекательной для жителей Запада страной

Tекст: Андрей Резчиков

«Сейчас на нас смотрит весь мир, Россия является флагманом традиционных семейных ценностей. Я очень надеюсь, что Год семьи даст нам возможность встать в полный рост как цивилизации, которая поддерживает самую главную ценность в жизни человека – семью», – считает Наталья Москвитина, зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Спикер отметила появление в России важных для общества семейных конкурсов и возрожденное внимание к поддержке семейных династий. «За последние годы стали появляться новые социальные лифты, конкурсы по поддержке семей. Нынешний год должен зафиксировать это на уровне государства как хорошую тенденцию», – заявила Москвитина. Она отметила еще один положительный тренд: в России сейчас создается все больше студенческих семей, в некоторых семьях рождается трое и более детей.



«Семья – это фундамент государства. Россия – семья семей во всех смыслах этого слова. Президент произнес замечательную формулу, в которой заложено несколько смысловых уровней. Россия – это не только семья для разных народов и народностей, это и взаимодействие огромных территорий, регионов», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве.



«Семья, воспитание детей – это основа нашего мировоззрения и национального самосознания. Россия – это ковчег традиционных ценностей», – продолжил эксперт. Политолог полагает, что именно традиционные семейные ценности стали стратегическим преимуществом России в современном турбулентном мире. Россия становится привлекательной страной для тех, кто «хочет сохранить нормальные отношения в семье».

«Многие на Западе совершенно запутались в гендерах, нетрадиционных особенностях, которые становятся вывернутой наизнанку традицией. А люди, желающие сохранить себя в том виде, в котором их создал бог, смотрят на Россию с надеждой, а некоторые просятся к нам сюда. Таких все больше среди европейцев, даже из Америки приезжают. В ближайшее время подобных примеров будет только больше», – подчеркнул собеседник.

Во вторник президент Владимир Путин принял участие во всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые», на котором был дан старт Году семьи в России. Этот форум на международной выставке «Россия» на ВДНХ стал первым официальным событием Года семьи. В мероприятии участвуют более тысячи человек, в том числе семейные династии, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.

В ходе своего выступления Путин заявил, что Россия – это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей, любые трудности можно одолеть, когда такая большая страна едина. «Безусловно, семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия – это действительно огромная семья, можно сказать «семья семей». Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию», – сказал Путин.

По его словам, общие ценности большой дружной семьи «делают нас более сильными, уверенными и сплоченными». Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», – сказал Путин.

Глава государства встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». В конкурсе «Семья года» происходит соревнование за звание лучшей семьи в стране в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Участники конкурса «Это у нас семейное» выполняют различные задания всей семьей, а организаторы определяют самые сплоченные из них.