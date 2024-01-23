  • Новость часаВ Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    6 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    7 комментариев
    23 января 2024, 15:21 • Новости дня

    Российский военный рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ

    Командир боевой машины Денис Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых солдат ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как будучи раненым взял в плен шестерых украинских солдат.

    По его словам, завязался ближний стрелковый бой, после чего колонна остановилась, российский боец занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, а затем сел и начал наблюдать за выходом из него, передает РИА «Новости».

    «Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. Я крикнул: «Есть кто? Выходи!» Раздался голос: «Не стреляйте, у нас раненый». Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», – рассказал Шамалюк.

    Также сержант сообщил, что вывел украинских военных наружу, где раненому солдату ВСУ оказали помощь, а самого российского бойца отвезли в медсанбат.

    «Спасибо командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите – вам большое спасибо!» – отметил военнослужащий.

    Ранее в Минобороны России рассказали, как подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое в ДНР, взяв ряд бойцов ВСУ в плен.

    22 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления

    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ несут серьезные потери в районе Клещеевки. Восполнить утраченную технику противнику будет непросто. Однако атаки наверняка продолжатся, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска отразили шесть атак у Клещеевки и уничтожили десять танков ВСУ.

    «Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.

    «В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.

    «Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

    Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

    Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.

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    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    23 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Дальнобойщик сообщил о выброшенной гумпомощи для участников СВО в ДНР

    «161.RU»: На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    В городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружена свалка из гуманитарной помощи для участников спецоперации, пишут местные СМИ со ссылкой на дальнобойщика Александра Закутнего.

    Мужчина рассказал, что узнал о свалке от жителя Амвросиевки, где он сделал остановку. По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Дальнобойщик уточнил, что на свалке были ленточные носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты, косынки, теплые куртки и резиновые сапоги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал «161.RU».

    Никаких опознавательных знаков на месте свалки не было, добавил он.

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    23 января 2024, 08:22 • Новости дня
    Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине с оружием в руках. Соответствующие фотографии он публиковал в своих соцсетях.

    Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».

    Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.

    Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

    На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.

    Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.

    А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.

    Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.

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    23 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Пушилин рассказал, на каком расстоянии находится противник от Донецка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, до ВСУ в сторону Авдеевки расстояние порядка 16 километров, от Марьинки до центра Донецка 32-33 километра, передает РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что говорить о победе пока рано, и призвал не спекулировать на этой теме. По его словам, «переломного» момента на фронте еще не произошло.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц запрещены и должны быть немедленно прекращены.

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    23 января 2024, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о росте активности авиации ВСУ у Артемовска

    Марочко: Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, но далеко от фронта, это неэффективно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Донецком направлении возле Артемовска и окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно,ударных вертолетов, но они действуют далеко от передовых участков фронта, и это неэффективно, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Артемовска и его окрестностей российская ПВО отмечает рост работы ударных вертолетов, которые осуществляют ежедневные вылеты, не входя, однако, в зону работы средств ПВО ВС России, и действуют на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность, передает РИА «Новости».

    Ранее российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.

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    23 января 2024, 08:24 • Новости дня
    Командование ВСУ заявило о крайне напряженной ситуации под Артемовском и Северском
    Командование ВСУ заявило о крайне напряженной ситуации под Артемовском и Северском
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинские бригады на Артемовском и Северском направлениях и назвал обстановку там крайне напряженной.

    По его словам, обстановка остается напряженной и характеризуется интенсивным применением ВС России артогня, дронов, минометов, а также постоянными штурмами, передает RT.

    Ранее военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск рассказал, что бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных.

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    23 января 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы

    CNN: Украинские военные раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы

    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные раскритиковали американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley из-за непригодности к действиям в условиях низких температур, сообщает американский телеканал CNN.

    По словам украинских военных, Bradley «не выдерживают суровую украинскую зиму», передает ТАСС.

    Также в ВСУ отметили «низкое качество» некоторых БМП.

    Кроме того, бойцы ВСУ заявили о «десятках единиц американской техники», которые были повреждены или уничтожены в ходе спецоперации.

    Ранее украинские военные пожаловались на тысячи мышей и крыс в землянках на фронте, которые заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода.

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    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

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    23 января 2024, 08:38 • Новости дня
    ВСУ начали тестировать иностранные комплексы РЭБ на линии фронта

    Марочко: ВСУ тестируют иностранные комплексы РЭБ на линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Краснолиманском направлении и возле Артемовска украинские войска проводят эксперименты с иностранными станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, отмечается работа РЭБ ВСУ западного производства различных модификаций, противник экспериментирует с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что постоянно меняются «чистые каналы» для собственной связи и управления БПЛА.

    Ранее группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    23 января 2024, 14:24 • Новости дня
    В Австрии заявили о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные планомерно продвигаются по всей линии фронта, заявил немецкому каналу NTV полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

    По его словам, российские военные продвигаются метр за метром, оказывая  «колоссальное давление на ВСУ», передает RT.

    Ранее во вторник российские военные произвели групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

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    23 января 2024, 12:55 • Новости дня
    В Кремле отказались считать удары по Киеву и Харькову ответом на теракт в Донецке

    Песков: Удар ВС России по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку

    Tекст: Ольга Никитина

    Ракетный удар с российской стороны по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на теракт, осуществленный вооруженными силами Украины в Донецке, где в результате погибли мирные жители, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает спецоперацию, российские военнослужащие, в отличие от киевских боевиков, не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, передает ТАСС.

    ВСУ нанесли утром 21 января артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    22 января 2024, 20:59 • Новости дня
    Центр «Наследие» направил более 300 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала СВО центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова передал более 300 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, продолжается работа, направленная на оказание помощи солдатам, непосредственным участникам СВО, находящимся на переднем крае боевых действий.

    Центром «Наследие» совместно с Троице-Одигитриевским ставропигиальным женским монастырем Зосимова пустынь воинам – участникам СВО направлено более 50 тонн гуманитарного груза. Кроме того, солдатам был передан груз с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, говорится на сайте центра.

    Силами сестер, при поддержке центра «Наследие» и прихожан монастыря Зосимова пустынь организована работа по оказанию помощи раненым, находящимся в госпиталях переднего края зоны СВО.

    Для осуществления этого направления в обители создана специальная пошивочная мастерская, деятельность которой призвана по мере возможности сокращать дефицит средств первой необходимости при оказании медицинской помощи, постоянно находясь в тесном взаимодействии с полевыми госпиталями, в большей степени расположенными в Белгородской области, населенный пункт Валуйки, и лазаретов переднего края СВО.

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    23 января 2024, 13:35 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 280 военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Донецком направлении потеряли более 280 человек за последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Подразделения Южной группировки на этом направлении поразили живую силу и технику 28, 58, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ у Курдюмовки, Григоровки и Андреевки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 280 человек, танк, две БМП, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила 79-й десантно-штурмовую бригаду ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Украинская армия потеряла свыше 105 человек и САУ «Акация».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 32, 66, 81-й механизированных бригад у Синьковки, Табаевки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Там за сутки ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» смогла улучшить положение по переднему краю в результате успешных активных действий. За сутки отражены четыре атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины у Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы (ЛНР) и у Серебрянского лесничества.

    Там за сутки украинская армия потеряла более 220 человек и два орудия Д-20.

    На Запорожском направлении поразила живую силу и технику 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 55 человек, танк и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении на правом берегу Днепра украинская сторона потеряла до 50 человек и две САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».

    Средства ПВО уничтожили 56 украинских дронов, перехвачен снаряд РСЗО HIMARS.

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