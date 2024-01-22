В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?47 комментариев
В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое
Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений
Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.
Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».
Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.
Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.
Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.