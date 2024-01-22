В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

Tекст: Вера Басилая

Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.