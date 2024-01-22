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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке
    Опубликовано видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    Хозяин погибшего кота Твикса рассказал о его тяжелой судьбе
    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском
    Выживший в крушении самолета россиянин дошел до села в Афганистане
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    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    47 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    13 комментариев
    22 января 2024, 05:23 • Новости дня

    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

    21 января 2024, 06:27 • Новости дня
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ

    Военный эксперт Дандыкин заявил, что в украинской армии женщины могут быть очень жестокие

    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которые могут быть очень жестокими, заявил военный эксперт капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

    Эксперт обратил внимание, что в настоящее время в украинской армии почти 43 тыс. женщин, и это число будет увеличиваться. Дандыкин указал на разницу между санитарками из медицинской службы, в том числе из батальонного звена, и женщинами, которые сознательно взяли в руки оружие. По его словам, во втором случае уже действует принцип: если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя, пишет «Московский комсомолец».

    Военный отметил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУв женскую роту попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которым не чужда жестокость. Дандыкин рассказал, что во время его командировок на Северный Кавказ, была снайпер из Самары, приехавшая заработать себе на свадьбу. По его словам, она «положила 17 наших ребят».

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.

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    21 января 2024, 06:10 • Новости дня
    Трамп назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

    Tекст: Вера Басилая

    В случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.

    Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, и как именно он сделает. Он лишь отметил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и знает президента Украины Владимира Зеленского, и он это «отрегулирует», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Трампа, посоветовав тому «думать, а потом говорить», после слов экс-президента США о скором завершении украинского конфликта.

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    21 января 2024, 12:23 • Новости дня
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное Харьковской области, а также отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Синьковки Харьковской области, Терны ДНР и Коломыйчихи ЛНР. Отмечается, что в результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

    Как указали в пресс-службе, на Краснолиманском направлении российская армия отразила три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. В сообщении говорится, что Украина на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении Россия отразила две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Кирово и Клещеевки ДНР, после атак ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

    В ведомстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении российские солдаты отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. На данном направлении, отмечает Минобороны, Украина потеряла до 70 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным ведомства, на Запорожском направлении Украина потеряла более 30 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, а на Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 военных и четырех автомобилей.

    В Минобороны заявили, что российские войска ликвидировали склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, и поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки ДНР.

    В сообщении говорится, что средствами ПВО в течение суток перехватили тактическую ракету «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожены 43 украинских беспилотника, в том числе в районах Великих Выселок, Лимана Первого Харьковской области, Верхнекаменки, Белогоровки, Шипиловки ЛНР, Спорного, Соледара ДНР, Песчановки, Подлесного, Подстепного Херсонской области и Каменки-Днепровской Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили на Донецком направлении четыре атаки украинских штурмовиков в районах Шумов и Белогоровки ДНР.

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    21 января 2024, 07:36 • Новости дня
    На Украине рассказали о наказании Умерову после гибели французских наемников

    Экс-советник Кучмы Соскин: Париж счел виновным Умерова в гибели французских наемников в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, поэтому ему отказали в визите во Францию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин утверждает, что именно на Умерова власти Франции возложили вину за гибель французских наемников в Харькове, которые, вероятно, были отправлены для работы над обороной города. Теперь французские власти, как считает аналитик, ищут, кто выдал информацию о местонахождении наемников, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Умеров отменил визит в Париж якобы из «соображений безопасности».

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

    Министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.

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    21 января 2024, 13:32 • Новости дня
    Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18 человек
    Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 18, пострадали 13 человек, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    По его словам, стало известно о 18 погибших и 13 раненых, передает ТАСС. Информация продолжает поступать.

    Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о 13 погибших и 10 раненых.

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    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    21 января 2024, 07:18 • Новости дня
    Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении, рассказал командир группы спецназа.

    Офицер рассказал, что ВСУ отходит и серая зона увеличивается, саперы проверяют местность и ищут новые позиции, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поиск и подготовка данных позиций происходит, как правило, в сумерках, российский спецназ будет перемещаться в сторону отходящего противника, и  догонит его «как обычно».

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

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    21 января 2024, 05:45 • Новости дня
    На Украине захотели отказа России от ядерного оружия

    Замминистра обороны Украины Гаврилюк считает, что Россия должна отказаться от ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна отказаться от ядерного оружия, а Украина восстановить свои границы 1991 года, заявил заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в интервью изданию Der Tagesspiegel.

    Гаврилюк заявил, что любой конфликт заканчивается переговорами, и конфликт на Украине не является исключением. По его словам, коалиция государств, поддерживающих Украину, и Россия подпишут договор, который должен включать отказ Москвы от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира, передает РИА «Новости».

    Он считает, что против России должны быть предприняты «превентивные механизмы» после восстановления украинских границ 1991 года.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией.

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    22 января 2024, 01:27 • Новости дня
    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

    «РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные опубликовали панические сообщения о ситуации вокруг Авдеевки, где «уже ходит российский спецназ», и ситуация для ВСУ очень плохая.

    Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

    «Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

    Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

    Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.

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    21 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, и все атаки на гражданских лиц, следует из сообщения офиса главы всемирной организации.

    Гутерриш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, передает ТАСС.

    Между тем, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что папа Римский осудил удар ВСУ по рынку Донецка. По его словам, понтифик считает, что конфликт зашел в тупик и призывает к началу мирных переговоров.

    Ранее в результате удара по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

    Коментарии (13)
    21 января 2024, 17:48 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке дронами-камикадзе со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке, а также добавил, что пострадавших нет.

    По словам губернатора, в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. Гражданский автомобиль подвергся атаке в селе Терезовка.

    Накануне Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

    Коментарии (17)
    21 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

    Ранее сообщалось, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, предварительно, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

    Коментарии (2)
    21 января 2024, 13:49 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль 35 населенных пунктов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия России с освобождением Крахмального в Харьковской области контролирует уже 35 населенных пунктов региона, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

    По его словам, ВС России контролирует 35 населенных пунктов в Харьковской области, передает ТАСС. Ганчев добавил, что администрация продолжает работу и приступит выполнению своих обязанностей на освобожденных участках региона, как только это будет возможно.

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Крахмальное.

    Коментарии (0)
    21 января 2024, 10:31 • Новости дня
    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Запад» ВС России отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По его словам, ВС России отразили пять контратак штурмовых групп 32-й, 30-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах озера Лиман и Синьковки, передает ТАСС.

    Зыбинский добавил, что, на направлении Житловки и Терны ВСУ попытались провести четыре штурма на позиции российских войск группами 38-го отдельного стрелкового батальона, все контратаки были отражены, потери противника на Купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномета.

    Ранее Зыбинский сообщил, что российская группировка войск «Запад» отразила на Купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

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    21 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

    Глава СКР Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, и тех, кто отдавал преступные приказы о нанесении удара, сообщили в ведомстве.

    Бастрыкин поручил установить всех, кто причастен к преступной атаке на Донецк, а также тех, кто отдавал приказы об обстрелегражданского населения и инфраструктуры, действиям каждого из них будет дана правовая оценка, передает ТАСС.

    Ранее в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

    Коментарии (15)
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