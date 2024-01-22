СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.14 комментариев
Зону платных парковок Москвы дополнили более 30 участков
Дептранс Москвы: Более 30 участков улиц дополнят зону платных парковок столицы с 22 февраля
Более 30 участков улиц дополнят зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В Telegram-канале ведомства указано, что в зону действия парковочных разрешений вошли 50 участков, а после 22 февраля добавится 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома.
Также уточняется, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее.
В Москве за 2023 год за парковку в неположенных местах были эвакуированы на спецстоянки 52 тыс. люксовых автомобилей.