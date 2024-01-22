Полиграфолог рассказал о роли прилагательных при выявлении лжи

Полиграфолог Учаев рассказал о роли прилагательных при выявлении лжи

Tекст: Алексей Дегтярев

В процессе сокрытия информации в свободной беседе снижается детализация описываемых событий, по этому признаку можно заподозрить ложь, это обнаружено экспериментально, сказал ученый «Газете.Ru».

При этом человек описывает события не детально, а общими фразами, в речи становится меньше прилагательных. При этом растет количество вопросов со стороны полиграфолога, даже если он не осведомлен о том, что ему лгут.

Попытка пересказа истории задом наперед основана на предположении, что при реверсивном пересказе человек может начать путаться и делать паузы, что может указывать на ложь.

При обучении человека профайлингу его способность выявлять ложь возрастает до 75-80%. Под этим термином понимается совокупность приемов по выявлению лжи на основе вербального и невербального поведения.

При рассказе нейтральной информации человек демонстрирует одно поведение, но когда он пытается что-то скрыть, то у него меняется содержание и скорость речи, громкость и тембр голоса.

Проверка же на полиграфе предполагает сбор физиологических показателей – потоотделения, активность периферических сосудов, дыхания. При анализе и задавании вопросов специалисты используют выявление скрываемой информации и контрольные вопросы.

Тестируемым задают вопросы о разных частных признаках происшествия. В случае кражи его просят назвать суммы денег, орудие взлома и другие детали. При этом фиксируются изменения показателей. Если приборы показывают, что эти вопросы значимы для человека, то он, скорее всего, причастен к преступлению. Но при этом может попасться человек, который просто осведомлен о деталях происшествия.

Успешность проверки на полиграфе зависит от типа ментальности проходящего тест. Ментальность – это способы осмысления человеком познавательных и социальных ситуаций. Его определяют по специальной шкале. Есть лица с аналитичным типом ментальности, они расположены на одном полюсе шкалы, на другом сосредоточены люди с холистичным типом. Холистичные личности – представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка).

Они чаще всего проводят целостную оценку ситуации и явления. Аналитическая стратегия ближе американскому и европейскому типу мышления. Такие люди более индивидуалистичны и склонны выделять отдельные элементы из информации.