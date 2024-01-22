Ветераны ополчения Донбасса рассказали молодежи об освобождении аэропорта Донецка

Ополченцы встретились с молодежью в республике и рассказали, как происходило освобождение Донецкого аэропорта, в 2014 и 2015 годах со стороны ВСУ наступали профессиональные военные формирования, а противостояние им оказывали обычные ополченцы.

В числе них – участники батальонов «Спарта», «Сомали», «Восток» и других. Несмотря на превосходство со стороны ВСУ ополченцы смогли не только противостоять, но и внушить страх противнику и завоевать территорию аэропорта за 242 дня боев.

«Это битва – точка отсчета, когда мы поняли, что мы можем собраться, мы научились организовывать связь и взаимодействовать с другими подразделениями, планировать какие-то операции по зачистке территорий. Внушили страх противнику, он нас начал бояться. Мы не просто ополчение, которое от безысходности взяло в руки оружие, а достойные сыны своего Отечества, для того чтобы вершить такие дела и такие битвы», – рассказал председатель народного совета ДНР Артем Жога.

Участники встречи интересовались, что означает быть офицером и делились историями о том, что их отцы тоже принимали участие в освобождении аэропорта. В конце мероприятия участники встречи почтили память погибших героев минутой молчания.

Бои за воздушные ворота столицы Донбасса длились 242 дня.

Донецкий международный аэропорт в начале событий «Русской весны» 2014 года был взят под контроль вооруженными формированиями Украины. Аэропорт находился в городской черте Донецка и имел огромное значение для безопасности города. В апреле и в мае небольшие по численности добровольческие формирования ДНР предприняли неудачные попытки взятия аэропорта, но смогли заблокировать в нем группу украинских боевиков.

Все лето за аэропорт продолжались бои с переменным успехом. Используя тяжелое вооружение и авиацию, украинские боевики смогли прорвать блокадное кольцо, и значительно усилили гарнизон аэропорта.

Очередной штурм был начат вооружёнными силами ДНР в сентябре 2014 года.

Наиболее заметную роль в боях играли батальоны «Спарта» (командир Арсен Павлов, «Моторола», его заместитель – Владимир Жога, сын Артёма Жоги) и «Сомали» (командир – Михаил Толстых, «Гиви»)

В ходе боев была занята большая часть аэропорта, но в новом терминале украинские формирования оказали сильное сопротивление и смогли удерживать его до наступления зимы.

Решающий штурм был предпринят 10 января, сражения носили крайне ожесточенный характер, враг неоднократно контратаковал, а здания подверглись практически полному разрушению. К 21 января вся территория аэропорта была полностью освобождена от украинских формирований.

Стратегическое значение боев и взятия аэропорта заключалось в ликвидации опасного плацдарма врага на самых ближних окраинах Донецка, лишении врага возможности использовать аэропорт для переброски подкреплений, уменьшении рисков обстрелов для Донецка. Штурм аэропорта был одним из крупнейших сражений периода 2014-15 годов и одним из важнейших символов мужества и стойкости донбасских ополченцев.