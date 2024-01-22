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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке
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    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
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    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском
    Выживший в крушении самолета россиянин дошел до села в Афганистане
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    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    50 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    30 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    13 комментариев
    22 января 2024, 08:21 • Новости дня

    Первый вице-премьер правительства Забайкалья решил пойти добровольцем на СВО

    Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров решил пойти добровольцем на СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава региональной администрации Марат Мирхайдаров сообщил, что принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации.

    Мирхайдаров в своем Telegram-канале сообщил, что вылетает в Грозный в ближайшие дни, где собирается вступить в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения.

    Он выразил уверенность, что СВО вскоре закончится и что Россию ждет победа.

    Мирхайдаров занимает должность первого вице-премьера правительства Забайкалья с марта прошлого года.

    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    21 января 2024, 12:23 • Новости дня
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное Харьковской области, а также отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Синьковки Харьковской области, Терны ДНР и Коломыйчихи ЛНР. Отмечается, что в результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

    Как указали в пресс-службе, на Краснолиманском направлении российская армия отразила три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. В сообщении говорится, что Украина на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении Россия отразила две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Кирово и Клещеевки ДНР, после атак ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

    В ведомстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении российские солдаты отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. На данном направлении, отмечает Минобороны, Украина потеряла до 70 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным ведомства, на Запорожском направлении Украина потеряла более 30 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, а на Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 военных и четырех автомобилей.

    В Минобороны заявили, что российские войска ликвидировали склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, и поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки ДНР.

    В сообщении говорится, что средствами ПВО в течение суток перехватили тактическую ракету «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожены 43 украинских беспилотника, в том числе в районах Великих Выселок, Лимана Первого Харьковской области, Верхнекаменки, Белогоровки, Шипиловки ЛНР, Спорного, Соледара ДНР, Песчановки, Подлесного, Подстепного Херсонской области и Каменки-Днепровской Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили на Донецком направлении четыре атаки украинских штурмовиков в районах Шумов и Белогоровки ДНР.

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    22 января 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

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    22 января 2024, 01:27 • Новости дня
    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

    «РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные опубликовали панические сообщения о ситуации вокруг Авдеевки, где «уже ходит российский спецназ», и ситуация для ВСУ очень плохая.

    Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

    «Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

    Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

    Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.

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    21 января 2024, 13:32 • Новости дня
    Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18 человек
    Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 18, пострадали 13 человек, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    По его словам, стало известно о 18 погибших и 13 раненых, передает ТАСС. Информация продолжает поступать.

    Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о 13 погибших и 10 раненых.

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    21 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, и все атаки на гражданских лиц, следует из сообщения офиса главы всемирной организации.

    Гутерриш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, передает ТАСС.

    Между тем, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что папа Римский осудил удар ВСУ по рынку Донецка. По его словам, понтифик считает, что конфликт зашел в тупик и призывает к началу мирных переговоров.

    Ранее в результате удара по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

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    22 января 2024, 05:55 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

    Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не должна стесняться агрессии против России, даже если будет уничтожено население, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

    Табах считает, что «агрессию» может загасить «еще большая агрессия», и привел в пример уничтожение половины населения Третьего рейха, а также  сброс американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    21 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

    Ранее сообщалось, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, предварительно, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

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    21 января 2024, 13:49 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль 35 населенных пунктов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия России с освобождением Крахмального в Харьковской области контролирует уже 35 населенных пунктов региона, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

    По его словам, ВС России контролирует 35 населенных пунктов в Харьковской области, передает ТАСС. Ганчев добавил, что администрация продолжает работу и приступит выполнению своих обязанностей на освобожденных участках региона, как только это будет возможно.

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Крахмальное.

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    21 января 2024, 10:31 • Новости дня
    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Запад» ВС России отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По его словам, ВС России отразили пять контратак штурмовых групп 32-й, 30-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах озера Лиман и Синьковки, передает ТАСС.

    Зыбинский добавил, что, на направлении Житловки и Терны ВСУ попытались провести четыре штурма на позиции российских войск группами 38-го отдельного стрелкового батальона, все контратаки были отражены, потери противника на Купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномета.

    Ранее Зыбинский сообщил, что российская группировка войск «Запад» отразила на Купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

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    22 января 2024, 03:26 • Новости дня
    Брошенные в Севастополе украинские корабли решено утилизировать

    РИА «Новости»: Корабли ВМСУ, оставшиеся в Севастополе, не будут передавать в состав ЧФ

    Tекст: Вера Басилая

    Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, они утилизируются, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что принято решение разрезать корабли ВМСУ, но процесс утилизации приостановили из-за обеспечения безопасности российских судов.

    В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМСУ бросили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра без проблем летел из Москвы в США по северному пути в облет недружественных стран 12 часов 45 минут, передает ТАСС.

    Визит Лаврова в ООН продлится с 22 по 24 января, он будет участвовать в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    21 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

    Глава СКР Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, и тех, кто отдавал преступные приказы о нанесении удара, сообщили в ведомстве.

    Бастрыкин поручил установить всех, кто причастен к преступной атаке на Донецк, а также тех, кто отдавал приказы об обстрелегражданского населения и инфраструктуры, действиям каждого из них будет дана правовая оценка, передает ТАСС.

    Ранее в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

    Коментарии (15)
    21 января 2024, 12:05 • Новости дня
    После атаки ВСУ на рынок в Донецке погибли 13 человек

    Пушилин: После атаки ВСУ на рынок в Донецке погибли 13 человек

    После атаки ВСУ на рынок в Донецке погибли 13 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 13 человек, еще 10 пострадали, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых после «чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик». По его словам, рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ погибли восемь человек и пять пострадали.

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    22 января 2024, 04:00 • Новости дня
    CNN: Окопы ВСУ атаковали тысячи крыс и мышей

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные пожаловались на тысячи мышей и крыс в землянках на фронте, которые заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода.

    Военнослужащая «Кира» рассказала, что ее батальон стоял осенью в Запорожской области, и подвергся нападению грызунов, передает RT.

    По ее словам, от мышей и крыс не спасли ни яд, ни аммиак, ни молитва. Грызуны заползают в одежду, грызут кончики пальцев или кусают за разные части тела.

    CNN рассказал, что крысы и мыши заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода, «жуют» радиоприемники, ретрансляторы, провода, и колеса машин.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах, которые грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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