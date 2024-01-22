В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?47 комментариев
В Германии назвали основную причину провала ВСУ
Немецкий генерал назвал минные заграждения России одной из главных причин провала ВСУ
Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с ПВО являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.
Фройдинг, отвечая на вопрос о ситуации на фронте и продвижении ВСУ, заявил, что у всех были завышенные ожидания от контрнаступления, но оно провалилось, в основном из-за российских минных заграждений, которые выходят за рамки воображения. По его словам, плотность заграждений до 17 мин на квадратный метр и протяженность до 10 на три километра, передает ТАСС.
Немецкий генерал заявил, что сегодня военной инициативой обладает Россия, и невозможно математически рассчитать конфликт и его развитие.
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