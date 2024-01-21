ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он сообщил об атаке, а также добавил, что пострадавших нет.

По словам губернатора, в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. Гражданский автомобиль подвергся атаке в селе Терезовка.

Накануне Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.