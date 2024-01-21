В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?11 комментариев
ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области
Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке дронами-камикадзе со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он сообщил об атаке, а также добавил, что пострадавших нет.
По словам губернатора, в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. Гражданский автомобиль подвергся атаке в селе Терезовка.
Накануне Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.