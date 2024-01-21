  • Новость часаЗахарова: Удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН
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    Париж придумал уловку для отрицания гибели французских наемников на Украине
    Опубликовано видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    Хозяин погибшего кота Твикса рассказал о его тяжелой судьбе
    ВСУ убили 25 человек на рынке в Донецке
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    Немецкие СМИ: ВСУ сдают позиции на фронте из-за нехватки солдат
    Стала известна причина перекрытия Босфора
    В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    12 комментариев
    21 января 2024, 16:45 • Новости дня

    Грузинская оппозиция начала массовую кампанию против церкви

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция открыла массированную кампанию против ГПЦ и Патриарха Ильи Второго, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Лидер Республиканской партии Грузии, экс-депутат Давид Бердзенишвили назвал 91-летнего Патриарха, который является, по многим опросам, самым авторитетным деятелем в стране, «сталинистом».

    «Сталинистами наполнена Патриархия Грузии во главе с Патриархом», – заявил он.

    По словам Бердзенишвили, «в ГПЦ в меньшинстве хорошие и квалифицированные люди. Политик обвинил грузинскую церковь в том, что та «находится вместе с Россией».

    «Грузинская церковь не признала автокефалию Украинской. Грузинская церковь находится на стороне Российской церкви - пропагандистской, империалистической, чекистской», – сказал он.

    Оппозиционные парламентарии также синхронно выступили против ГПЦ. Депутат Тамара Кордзая заявила, что «церковь не должна быть свободной от критики». Ее коллега Александр Раквиашвили отметил, что «к сожалению, идеи сталинизма распространены сегодня в Грузии – в обществе, в политическом спектре и среди духовенства».

    Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал выступающих против ГПЦ оппозиционеров «радикалами». «Это агрессия не только против церкви, но и против всего государства, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии», – заявил зампред парламента.

    21 января 2024, 06:27 • Новости дня
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ

    Военный эксперт Дандыкин заявил, что в украинской армии женщины могут быть очень жестокие

    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которые могут быть очень жестокими, заявил военный эксперт капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

    Эксперт обратил внимание, что в настоящее время в украинской армии почти 43 тыс. женщин, и это число будет увеличиваться. Дандыкин указал на разницу между санитарками из медицинской службы, в том числе из батальонного звена, и женщинами, которые сознательно взяли в руки оружие. По его словам, во втором случае уже действует принцип: если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя, пишет «Московский комсомолец».

    Военный отметил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУв женскую роту попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которым не чужда жестокость. Дандыкин рассказал, что во время его командировок на Северный Кавказ, была снайпер из Самары, приехавшая заработать себе на свадьбу. По его словам, она «положила 17 наших ребят».

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.

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    21 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна

    Хазанов назвал Карибидиса и Галустяна талантливыми людьми, которым нужен хороший режиссер

    Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Известный российский актер и телеведущий Геннадий Хазанов высказал свое мнение по поводу молодых российских юмористов Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса.

    Хазанов заявил, что очень редко, «почти никогда» у него вызывает улыбку выступления молодых юмористов. При этом он назвал Карибидиса очень одаренным и интересным исполнителем, с яркой индивидуальностью, а Галустяна талантливым человеком, передает НТВ.

    Артист считает, что «не нашелся режиссер Данелия или Рязанов», художник, который бы мог трансформировать дарование Галустяна во что-то крупное.

    Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.

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    21 января 2024, 11:23 • Новости дня
    Названа предварительная причина крушения летевшего в Москву самолета

    Причиной крушения самолета Falcon 10B в Афганистане мог стать отказ двигателей

    Tекст: Валентина Григоренко

    Технический отказ двух двигателей является предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане, сообщили в оперативных службах.

    Как уточнили в оперативных службах, двое россиян были среди шести человек, находившихся на борту пропавшего над Афганистаном российского джета, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент.

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    21 января 2024, 00:45 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    @ t.me/ChDambiev

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Чингиз Дамбиев опубликовал видео боевой работы российских танкистов: выстрелом из пушки они уничтожили украинский FPV-дрон.

    Дамбиев признал, что вероятность попадания из пушки танка по летящему дрону крайне мала. «Если серьезно, то в кадр попал очень редкий случай», - написал он в комментарии в Telegram-канале.

    Ранее казаки показали обезвреженный тяжелый БПЛА ВСУ типа «Баба Яга».

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    21 января 2024, 00:25 • Новости дня
    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

    Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала спустя неделю пожар на складе в Шушарах

    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук поблагодарила за поддержку в связи с пожаром на складе в Шушарах в Петербурге и заявила, что компания работает над реконструкцией логистики.

    Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба Wildberries в Telegram. Бакальчук назвала случившееся «огромным испытанием» как для себя, так и для компании и поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.

    По ее словам, сотрудники компании работают над восстановлением логистической инфраструктуры для выполнения всех обязательств.

    Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.

    Позже выяснилось, что сгоревший в Петербурге склад работал без разрешения Госстройнадзора, после пожара возбудили уголовное дело. Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге.

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    20 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    @ Cecilia Fabiano/ La Presse/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд Италии разрешил использовать на памятных мероприятиях римское приветствие, которое также применялось в фашистской Германии.

    Итальянский суд завершил пересмотр дела, связанного со скандалом 2016 года, когда несколько участников памятной акции использовали нацистское приветствие, и постановил, что вскидывание правой руки разрешено, если это действие не нацелено на восстановление фашистской партии, сообщил телеканал RAI, передает РБК.

    «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», – приводит Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта.

    Отмечается, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

    В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики влечет административную ответственность, а при неоднократном совершении правонарушения – уголовную.

    Ранее министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    21 января 2024, 06:10 • Новости дня
    Трамп назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

    Tекст: Вера Басилая

    В случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.

    Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, и как именно он сделает. Он лишь отметил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и знает президента Украины Владимира Зеленского, и он это «отрегулирует», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Трампа, посоветовав тому «думать, а потом говорить», после слов экс-президента США о скором завершении украинского конфликта.

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    20 января 2024, 17:30 • Новости дня
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадиться на левый берег.

    Ссылаясь на группировку «Днепр», Сальдо в своем Telegram-канале написал, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками на левый берег Днепра, передает ТАСС.

    Губернатор Херсонской области отметил, что за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах региона ВСУ не вели активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных.

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    21 января 2024, 02:23 • Новости дня
    Хозяин погибшего кота Твикса рассказал о его тяжелой судьбе

    Хозяин погибшего кота Твикса решил добиваться возбуждения уголовного дела из-за смерти питомца

    Хозяин погибшего кота Твикса рассказал о его тяжелой судьбе
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец погибшего кота Твикса, которого выбросила проводница из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, рассказал, что подобрал его в приюте и собирается добиться наказания виновных в гибели питомца.

    Эдгард рассказал, что встреча с Твиксом произошла в приюте для животных в Златоусте в Челябинской области. Вместе с женой он приезжал туда, и привозил корм и все, что нужно для животных. В приюте супруги увидели котенка и забрали домой сначала на передержку, а потом оставили навсегда, передает НТВ.

    Летом супруги поехали к родным в Башкирию, где у кота произошло расстройство желудка. Врачи запретили его перевозить, поэтому Твикса оставили на время у матери Эдгарда. По его словам, кота вез домой в Петербург отчим, животное было в перевозке.

    Эдгард рассказал, что отчим всю ночь не спал, так как в вагоне «гуляла компания», заснул под утро, а когда проснулся, кота в переноске уже не было. Хозяин Твикса не верит, что проводница искала хозяина кота, поскольку в это время многие спали.

    Мужчина добавил, что будет добиваться наказания виновных в гибели кота. Сейчас тело Твикса находится у волонтера. Хозяин животного хочет установить причину смерти для дальнейшего возбуждения уголовного дела, чтобы добиться наказания виновных.

    Между тем, петиция об увольнении проводницы поезда, выкинувшей кота Твикса, собрала более 173 тыс. россиян, пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, проводник РЖД выбросила из поезда на станции в Кирове кота одного из пассажиров, который ехал в Петербург. Сообщалось, что кот, для которого был куплен специальный билет, выбрался из переноски и отправился гулять по вагону.  Женщина приняла его за бездомное животное.

    Волонтеры отправились на поиски кота, и нашли его мертвым.

    В РЖД после этого случая извинились перед хозяевами Твикса, а также заявили, что изменят правила перевозки животных.

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    21 января 2024, 09:25 • Новости дня
    В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин

    МЧС: Пожар возник в Национальной картинной галерее в Сухуме, сгорели тысячи картин

    В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин
    @ mchs.apsny.land

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар возник в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея, сообщает МЧС Абхазии.

    Как сообщили в ведомстве, здание Центрального выставочного зала загорелось около 04.00 к 07.00 пожар потушили, но, по предварительной информации, сгорели тысячи картин, передает ТАСС.

    Как цитирует временно исполняющую обязанности министра культуры Динару Смыр госагентство «Апсныпресс», на втором этаже здания располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров, все сгорело, в том числе 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Она назвала случившееся невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии.

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    21 января 2024, 02:59 • Новости дня
    Актер из «Чикатило» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине

    Актер из «Чикатило» и «Склифосовский» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине

    Tекст: Вера Басилая

    Скончался российский актер кино, сериалов и артист озвучания Алексей Сдобнов, ему было 57 лет, сообщила продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.

    Продюсер сообщила, что артист «Алексей не доехал домой» и умер в машине еще в ночь с 12 на 13 января, прощание прошло в Люберцах, пишет «Российская газета».

    Бывшая супруга актера Виктория Маргелова сообщила, что артист страдал от проблем с сердцем, отмечает РЕН ТВ.

    Алексей Сдобнов окончил Московский государственный институт культуры. Снимался в фильмах: «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон».

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    21 января 2024, 03:41 • Новости дня
    Умер актер из «ДМБ» Виталий Вашедский
    Умер актер из «ДМБ» Виталий Вашедский
    @ tagankateatr.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Скончался российский актер театра и кино Виталий Вашедский в возрасте 58 лет, сообщил театр на Таганке.

    Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Вашедского, о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, следует из заявления театра.

    Артист снялся в более 90 фильмах, среди которых «ДМБ», «Бой с тенью» и «Сделано в СССР».

    Кроме того, Виталий Вашедский принял участие во многих известных спектаклях, среди которых «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу».

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    21 января 2024, 14:26 • Новости дня
    Стала известна причина перекрытия Босфора

    Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

    Стала известна причина перекрытия Босфора
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.

    Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

    По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

    Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    21 января 2024, 04:29 • Новости дня
    Welt: ВСУ сдают позиции на фронте из-за нехватки солдат
    Welt: ВСУ сдают позиции на фронте из-за нехватки солдат
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    Журналист заявил, что россияне знают о проблемах с боеприпасами у ВСУ, также критически не хватает солдат, приходится отдавать небольшие участки фронта, чтобы перебросить свои войска в более «слабые места», но туда постоянно наносят удары ВС России, передает RT.

    По его словам, российские военные шаг за шагом продвигаются вперед, потому что бьют по новым слабым местам ВСУ.

    Ранее СМИ писали, что ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

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    20 января 2024, 23:34 • Новости дня
    На Украине глава военной администрации и мэр подрались у мемориала ВСУ

    Мэр и глава военной администрации подрались в городе Ромны на Украине у памятника погибшим солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Роменской военной администрации Денис Ващенко и мэр города Олег Строгний устроили драку в центре Ромны на Украине перед мемориалом погибшим бойцам ВСУ.

    Ващенко выложил в соцсетях свою версию событий. По его словам, мэр города Олег Строгний на повышенных тонах общался с родственниками убитых военных, которые хотели поставить к мемориалу вазу с цветами, передает телеканал «360».

    По версии Ващенко, он вступился за родственников павших воинов, которых Строгний оскорблял, толкал. Между тем, мэр города написал заявление в полицию за избиение.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины из-за песни «Владимирский централ».

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