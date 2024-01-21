Грузинская оппозиция начала массовую кампанию против церкви

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Лидер Республиканской партии Грузии, экс-депутат Давид Бердзенишвили назвал 91-летнего Патриарха, который является, по многим опросам, самым авторитетным деятелем в стране, «сталинистом».

«Сталинистами наполнена Патриархия Грузии во главе с Патриархом», – заявил он.

По словам Бердзенишвили, «в ГПЦ в меньшинстве хорошие и квалифицированные люди. Политик обвинил грузинскую церковь в том, что та «находится вместе с Россией».

«Грузинская церковь не признала автокефалию Украинской. Грузинская церковь находится на стороне Российской церкви - пропагандистской, империалистической, чекистской», – сказал он.

Оппозиционные парламентарии также синхронно выступили против ГПЦ. Депутат Тамара Кордзая заявила, что «церковь не должна быть свободной от критики». Ее коллега Александр Раквиашвили отметил, что «к сожалению, идеи сталинизма распространены сегодня в Грузии – в обществе, в политическом спектре и среди духовенства».

Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал выступающих против ГПЦ оппозиционеров «радикалами». «Это агрессия не только против церкви, но и против всего государства, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии», – заявил зампред парламента.