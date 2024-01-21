В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?9 комментариев
Грузинская оппозиция начала массовую кампанию против церкви
Грузинская оппозиция открыла массированную кампанию против ГПЦ и Патриарха Ильи Второго, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Лидер Республиканской партии Грузии, экс-депутат Давид Бердзенишвили назвал 91-летнего Патриарха, который является, по многим опросам, самым авторитетным деятелем в стране, «сталинистом».
«Сталинистами наполнена Патриархия Грузии во главе с Патриархом», – заявил он.
По словам Бердзенишвили, «в ГПЦ в меньшинстве хорошие и квалифицированные люди. Политик обвинил грузинскую церковь в том, что та «находится вместе с Россией».
«Грузинская церковь не признала автокефалию Украинской. Грузинская церковь находится на стороне Российской церкви - пропагандистской, империалистической, чекистской», – сказал он.
Оппозиционные парламентарии также синхронно выступили против ГПЦ. Депутат Тамара Кордзая заявила, что «церковь не должна быть свободной от критики». Ее коллега Александр Раквиашвили отметил, что «к сожалению, идеи сталинизма распространены сегодня в Грузии – в обществе, в политическом спектре и среди духовенства».
Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал выступающих против ГПЦ оппозиционеров «радикалами». «Это агрессия не только против церкви, но и против всего государства, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии», – заявил зампред парламента.