Стала известна причина начала операции США против хуситов в Красном море

WP: США начали операцию против хуситов в Красном море по идеологическим причинам

Tекст: Вера Басилая

Источники сообщили, что идеология, а не экономическая причина стала движущей силой для начала нынешней военной кампании. Байден хотел показать, что США нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели. Также представители администрации сравнили решение Байдена о начале операции против хуситов с его приверженностью поддержке Украины, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Чиновники добавили, что в Белом доме ожидают, что конфликт продлится недолго, поскольку США не ставят перед собой цели развязать полномасштабную войну в Йемене, или полностью уничтожить хуситов.

«Наша цель – ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, она подразумевает удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по их силам более высокого уровня», – заявил один из собеседников издания.

Некоторые официальные лица выразили опасения по поводу последствий американского военного вмешательства. Вместе с тем чиновники не смогли назвать конкретных сроков возможного завершения операции.

Другой собеседник The Washington Post отметил, что удары США и Британии уже смогли «существенно ослабить» затронутые военные цели, но признал, что у хуситов все еще сохраняется значительный арсенал.

Ранее Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

Между тем, администрация американского президента Джо Байдена рассчитывает включить движение хуситов «Ансар Аллах» в перечень зарубежных террористических организаций.