В Петербурге в квартире нашли тело девятимесячной девочки, рядом был только полуторагодовалый брат

Tекст: Вера Басилая

Скорую помощь вызвала мама девочки, которая утверждает, что оставляла детей под присмотром знакомой. По ее словам, она не знает, что могло произойти с ребенком, и утверждает, что ушла по делам в девять утра, доверив сына и дочку подруге, передает «Фонтанка».

По предварительным данным, вернувшись после полудня, девушка не застала знакомую в квартире, дети были одни, девочка не подавала признаков жизни.

Ранее в Ленинградской области трехмесячный ребенок умер после падения из рук отца.