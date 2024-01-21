Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
В Петербурге в квартире нашли тело девятимесячной девочки
В Петербурге в квартире нашли тело девятимесячной девочки, рядом был только полуторагодовалый брат
Тело девятимесячной девочки обнаружено в одной из квартир Петербурга, рядом с младенцем в доме был только полуторагодовалый брат. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели ребенка.
Скорую помощь вызвала мама девочки, которая утверждает, что оставляла детей под присмотром знакомой. По ее словам, она не знает, что могло произойти с ребенком, и утверждает, что ушла по делам в девять утра, доверив сына и дочку подруге, передает «Фонтанка».
По предварительным данным, вернувшись после полудня, девушка не застала знакомую в квартире, дети были одни, девочка не подавала признаков жизни.
Ранее в Ленинградской области трехмесячный ребенок умер после падения из рук отца.