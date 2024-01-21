Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
Турция обсудила с ХАМАС освобождение заложников
Источник: Глава МИД Турции Фидан обсудил с лидером ХАМАС Ханией освобождение заложников
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и обсудил освобождение заложников, сообщил турецкий дипломатический источник.
Уточняется, что во время встречи также обсуждалось прекращение огня, увеличение поставок гуманитарной помощи, урегулирование кризиса по принципу «двух государств», передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.