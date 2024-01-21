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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    59 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    21 января 2024, 01:16 • Новости дня

    Турция обсудила с ХАМАС освобождение заложников

    Источник: Глава МИД Турции Фидан обсудил с лидером ХАМАС Ханией освобождение заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и обсудил освобождение заложников, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Уточняется, что во время встречи также обсуждалось прекращение огня, увеличение поставок гуманитарной помощи, урегулирование кризиса по принципу «двух государств», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.


    20 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

    Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».

    В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.

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    18 января 2024, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израилю не следует создавать впечатления, что из-за ужасов Холокоста и страданий, перенесенных в годы Второй мировой войны, им теперь дозволено все, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что нападение на мирных граждан, участников фестиваля в Израиле, было неприемлемым и гнусным. Он напомнил, что Россия сразу же осудила произошедшее.

    В заявлениях ряда израильских чиновников, включая командующих армией, министра обороны и ряда других министров, звучали утверждения, что палестинцы якобы «не люди, а животные», отметил Лавров. Он сравнил это с заявлениями бывшего украинского руководства, в частности, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который говорил, что в Донбассе «живут нелюди». Также он напомнил о словах Зеленского о том, что жители Донбасса – «не люди, а существа». «Всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия», – подчеркнул Лавров.

    Лавров также отметил, что, как понимают на Западе, без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

    Между тем президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил, что Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.

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    18 января 2024, 21:57 • Новости дня
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    @ Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа, пишет Associated Press.

    По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».

    Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.

    Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».

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    20 января 2024, 02:08 • Новости дня
    Байден взял на себя ответственность за нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году

    Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремления Джо Байдена нормализовать отношения еврейского государства с Саудовской Аравией, считает американский президент.

    «Я думаю, что одна из причин,.. по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе», – сказал Байден, выступая в Белом доме на конференции мэров американских городов, передает ТАСС.

    При этом Байден сначала оговорился и назвал ХАМАС хуситами.

    Напомним, что 7 октября 2023 года боевики радикального движения напали на участников музыкального фестиваля Nature Partyна юге Израиля. На месте нападения были обнаружены тела 260 погибших, общее число жертв со стороны Израиля превысило 700 человек, еще 240 человек попали в заложники.

    В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в ходе которой погибли свыше 24 тыс. человек, еще более 60 тыс. получили ранения.

    Ранее сообщалось, что Байден обсудил ситуацию в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    20 января 2024, 04:47 • Новости дня
    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана

    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан и вступает в столкновения с силами сопротивления.

    Израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen. 

    Ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов также зафиксированы недалеко от города Калькилия.

    Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме армией Израиля лагеря палестинских беженцев Балата возле Наблуса, отмечает ТАСС. По его данным, израильские военные силой заняли несколько кварталов лагеря с применением военного бульдозера, а также совершили рейды по нескольким домам.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Наступление Израиля ведется с нескольких сторон.

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    20 января 2024, 15:26 • Новости дня
    ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.

    Из документа следует, что настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, передает РИА «Новости».

    План состоит из 10 пунктов, шаги позволят прийти к миру в секторе Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, чтобы гарантировать безопасность в регионе.

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске.

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    19 января 2024, 02:12 • Новости дня
    Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе

    Хуситы обстреляли американское судно Chem Ranger в Аденском заливе противокорабельными ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», – приводи слова Сариа ТАСС.

    По его словам, атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена, хуситы зафиксировали прямое попадание по судну.

    Ранее об атаке на судно у берегов Йемена сообщило ВМС Британии. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

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    18 января 2024, 22:48 • Новости дня
    У берегов Йемена обстреляли судно

    ВМС Британии сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене», – приводит ТАСС заявление Центра.

    Отмечается, что речь идет об атаке на судно. Других деталей не приводится.

    Ранее сообщалось, что США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы). Бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.

    Перед этим хуситы нанесли удар по американскому судну у берегов Йемена.

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    20 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Песков отказался назвать дату визита Путина в Турцию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он сказал, что дата будет сообщена своевременно, передает ТАСС.

    Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источник писали, что власти Турции ожидают визит президента России Владимира Путина 12 февраля. Дополнительные подробности визита не сообщались.

    Также в Иране анонсировали визит президента Эбрахима Раиси в Турцию.

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    19 января 2024, 12:59 • Новости дня
    РСТ: Летний отдых в Турции за год подешевел на 20%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдых в Турции летом 2024 года обойдется россиянам на более чем 20% дешевле, чем летом прошлого года, продажи на направлении выросли в два-три раза, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

    Как говорится в сообщении, отдых в Турции подешевел по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, отельеры учли неудачный прошлогодний опыт и предложили более привлекательные цены, из-за чего в январе продажи у некоторых туроператоров выросли в два и даже в три раза, передает ТАСС.

    Глава комитета РСТ по агентской деятельности и гендиректор сети турагентств «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов пояснил, что на снижение цен влияет и снизившийся курс евро. По его словам, в первый рабочий день нового года был зафиксирован резкий всплеск продаж путевок, а на второй рабочей неделе объем по Турции удвоился.

    «Она у нас за это время с пятого места в рейтинге продаж передвинулась на третье. И это продажи не зимних туров, а на март-май, начало лета – то есть по акциям раннего бронирования», – сказал эксперт.

    Напомним, в декабре Турция сравнялась с Кубой по стоимости новогоднего отдыха.

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    18 января 2024, 06:24 • Новости дня
    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России

    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России после давления США

    Tекст: Александра Юдина

    Информации в ряде СМИ о якобы отказе турецких госбанков работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, сообщил анонимный источник.

    По информации местного издания Ekonomim, денежные переводы почти прекратились с 1 января, после чего министерство торговли начало изучение этого вопроса, однако об отказе не может быть и речи, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Турции есть десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки.

    Источник заверил, что турецкие госбанки не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими банками.

    Ранее СМИ заявляли, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

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    18 января 2024, 23:07 • Новости дня
    Мексика и Чили призвали МУС расследовать преступления в Палестине

    Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать преступления в Палестине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мексика и Чили передали в Международный уголовный суд сведения о ситуации в стране с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.

    «Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», – приводит ТАСС заявление мексиканского МИДа.

    Отмечается, что действия Мексики и Чили вызваны «растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».

    Также указывается, что многочисленные доклады ООН содержат сведения об инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. При этом судебная система в Палестине, по оценкам мексиканских дипломатов, потерпела «фактический крах» и утратила возможность для самостоятельного расследования преступлений на ее территории.

    Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.



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    19 января 2024, 13:06 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    В Минобороны Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились – противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

    По его словам, происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден тем временем заявил, что ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования.

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    19 января 2024, 04:20 • Новости дня
    ВОЗ заявила о вспышке гепатита А в секторе Газа

    ВОЗ: Вирусом гепатита A могут быть заражены несколько тысяч человек в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории сектора Газа подтверждено 24 случая заражения гепатитом А, еще несколько тысяч человек могут быть инфицированы этим вирусом, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса в его микроблоге.

    Глава ВОЗ отметил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.

    По словам Гебрейесуса, причиной распространения болезни в секторе Газа стали «нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг».

    «Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий», – подчеркнул глава ВОЗ.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за израильских бомбардировок. По его словам, миротворцам ООН нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.

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    20 января 2024, 11:24 • Новости дня
    СМИ Сирии сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в столице Сирии, сообщает госагентство SANA.

    Агентство уточняет, что пострадал жилой дом в районе Аль-Мезза Дамаска. В СМИ предположили, что это произошло «в результате израильской агрессии», передает РИА «Новости».

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы.

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