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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    9 комментариев
    27 декабря 2023, 16:23

    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Эрдоган сравнил деятельность Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

    По его словам, с начала нападений в Газе прошло 80 дней, за которые «все ценности человечества были расстреляны». По словам Эрдогана, никакой разницы между преступлениями Нетаньяху, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет, передает ТАСС.

    Президент Турции вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в Газе.

    Он добавил, что Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. «Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы», – подчеркнул Эрдоган.

    Ранее Эрдоган в резкой форме предостерег Израиль от попыток проведения на турецкой территории операций, направленных на ликвидацию членов палестинского движения ХАМАС.

    25 декабря 2023, 19:36
    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»

    В Израиле из названия кофе убрали слово «по-турецки» на фоне обострения отношений с Турцией

    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская компания «Штраус» переименовала выпускаемый ею кофе по-турецки, убрав из названия упоминание Турции из-за обострения отношений между двумя странами на фоне военной операции в секторе Газа.

    «Были сообщения с просьбой изменить название напитка на «кофе по-израильски» из-за бойкота турецких продуктов», – отметил генеральный директор израильского подразделения копании Ави Лауфер, передает ТАСС.

    По словам Лауфера, между кофе по-турецки и Турцией нет связи, поскольку кофейные зерна поступают из Бразилии, Вьетнама, Эфиопии, а название напиток получил из-за особого помола, который распространен как в Турции, так и в Греции.

    Отмечается, что «кофе по-турецки» компания выпускает последние 60 лет, но сейчас на волне патриотических настроений в стране решила изменить оформление упаковки, убрав упоминание Турции и добавив израильский флаг и различные патриотические лозунги, такие как «Народ Израиля жив», «У нас нет другой страны», «Вместе мы сильны», «Поколение победы».

    Ранее сообщалось, что представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем.

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    26 декабря 2023, 19:52
    Турецкие депутаты одобрили вступление Швеции в НАТО

    Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

    Турецкие депутаты одобрили вступление Швеции в НАТО
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Комиссия по международным делам парламента Турции на заседании во вторник одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

    Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента Турции в полном составе, передает ТАСС.

    Дата рассмотрения документа в парламенте пока неизвестна, согласно регламенту рассмотрение возможно по истечении 48 часов со дня одобрения документа комиссией. При этом в пятницу, 29 декабря, турецкий парламент уходит на зимние каникулы. 

    Ранее глава МИД Турции Фидан не исключил ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО до конца года.

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    26 декабря 2023, 20:08
    Глава Генштаба ЦАХАЛ спрогнозировал продолжительность войны в Газе

    Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться «еще много месяцев»

    Tекст: Денис Тельманов

    Война в секторе Газа продлится «еще много месяцев», заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

    «У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев», – приводит слова Халеви ТАСС.

    По его словам, сейчас ЦАХАЛ концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. «И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа», – добавил Халеви.

    Он подчеркнул, что «для полного уничтожения террористической организации» не существует «волшебных решений или коротких путей, есть только упорная и решительная борьба».

    По словам Халеви, израильская армия «постоянно изучает и меняет способы ведения боя, адаптируя его к каждому участку боевых действий, к местности и к противнику».

    ЦАХАЛ «профессионально, осознанно и расчетливо использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы и готов к продолжению боевых действий на всех направлениях», подчеркнул Халеви.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дерадикализация палестинского общества является одним из условий мира в секторе Газа.

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    26 декабря 2023, 14:51
    Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на 5,9 тыс. долларов

    Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на сумму 5,9 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович, долгое время владевший акциями лондонского футбольного клуба «Челси», оставил в элитном ресторане в Турции чаевые местному официанту на общую сумму 5,9 тыс. долларов.

    «При счете в 85 тыс. турецких лир (2,9 тыс. долларов) олигарх оставил официанту «на чай» 175 тыс. лир (5,9 тыс. долларов)», – сообщает «Чемпионат».

    Отмечается, что ресторане Абрамович посетил вместе с друзьями, изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар.

    Абрамовичу так понравилось обслуживание, что он оставил персоналу заведения суммарно 260 тыс. лир (8,9 тыс. долларов).

    Ранее сообщалось, что Абрамович вошел в десятку самых обедневших российских олигархов. При этом суд ЕС отказался снимать против него санкции из-за того, что он является «российским бизнесменом».

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    24 декабря 2023, 23:40
    Ведущую телеканала в Турции уволили за стакан Starbucks

    В Турции уволили появившуюся в эфире со стаканом Starbucks ведущую новостей

    Tекст: Вера Басилая

    Появившаяся в эфире со стаканом сети кофеен Starbucks ведущая программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай, а также редактор программы уволены, сообщил телеканал.

    Решение об увольнении сотрудников телекомпании было принято сразу после эфира, дирекция телеканала «осудила поступок телеведущей» за  скрытую рекламу какой-либо компанию. Кроме того, в заявлении телеканала указывается, что TGRT продолжает стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца, передает РИА «Новости».

    В Турции после обострения ситуации в анклаве проходят акции против действий Израиля и в поддержку Палестины. В некоторых городах жители обливают краской и разбивают витрины кафе сети McDonald's и Starbucks, требуя их закрытия за поддержку Израиля.

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    24 декабря 2023, 20:16
    Нетаньяху: Израиль расширяет военные операции в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, это единственный способ вернуть заложников, «уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля». Нетаньяху также заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что операция займет время, но Израиль «полон решимости сражаться до конца».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

    СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.

    Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.

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    25 декабря 2023, 01:07
    ЦАХАЛ обнаружил тела пяти заложников в тоннеле в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаружена стратегическая сеть тоннелей, которая использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере сектора, оттуда были извлечены тела пяти пленных израильтян, в том числе троих военных, сообщила Армия обороны Израиля.

    В ЦАХАЛ заявили, что военные установили контроль над лагерем Джабалия на севере сектора Газа в ходе боев, там же была обнаружен двухуровневый подземный штаб. По данным израильских военных, тоннели использовались для направления атак и передвижений террористов, передает РИА «Новости».

    Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, среди которых офицер, сержант и полковник, и доставили их в Израиль для погребения.

    Армия обороны Израиля также сообщила, что на глубине обнаружены оружие, инфраструктура для производства оружия, экстренные укрытия. Тоннели были связаны с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура.

    Отмечается, что после этого подземная штаб-квартира была разрушена, такие же операции проходят теперь в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа.

    Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда заявил, что в результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли.

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    25 декабря 2023, 00:13
    В Газе заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев

    Al Jazeera: В Газе из-за израильского удара по лагерю беженцев погибли более 60 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа достигло 60, передает катарский телеканал Al Jazeera.

    По его информации, десятки людей получили ранения. Армия Израиля также атакует лагеря Эль-Бурейдж и Нусейрат. Представитель Минздрава Газы назвал обстрелы в переполненном жилом квартале геноцидом, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа.

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    25 декабря 2023, 14:15
    Турция атаковала беспилотниками вокзал и нефтехранилище в Сирии

    Firat: Турция атаковала беспилотниками вокзал и нефтехранилище в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-воздушные силы Турции нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по железнодорожному вокзалу и нефтехранилищу в городе Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщило курдское агентство Firat.

    По данным Firat, в результате атаки пострадали местные работники, передает ТАСС.

    Ранее также стало известно об атаке БПЛА на промышленное предприятие в городе Айн-эль-Араб (курдское название – Кобани) в провинции Алеппо, а накануне турецкие беспилотники ударили по нефтяной базе в Эль-Кахтании и электростанции в Дерике.

    С начала года, по данным телеканала Al Hadath, турецкие ВВС 108 раз атаковали цели на подконтрольной курдам территории на севере и северо-востоке Сирии. Погибли 86 человек, из них 65 – бойцы «Сил демократической Сирии», трое – сотрудники автономной администрации, 18 – местные жители. Еще 97 человек пострадали.

    Накануне Турция заявила о ликвидации 30 курдских боевиков в Ираке и Сирии.

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    24 декабря 2023, 17:02
    Турция заявила о ликвидации 30 курдских боевиков в Ираке и Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе операций турецкой армии ликвидировано 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщил турецкий министр обороны Яшар Гюлер.

    По словам Гюлера, турецкие военнослужащие в ходе операций уничтожили 30 курдских боевиков на севере Ирака и Сирии, передает ТАСС.

    «Число террористов, которые были ликвидированы после нападений на наших военнослужащих в районе проведении операции на севере Ирака, увеличилось до 30», – заявил турецкий министр, его слова приводятся на странице Минобороны Турции на странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Ранее сообщалось, что Турция нанесла массированные удары по курдам в Ираке и Сирии.

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    26 декабря 2023, 00:01
    Голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с продуктами

    ВОЗ: В Газе голодающие жители разграбили конвой с продуктами и водой по пути в больницы

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями, сообщили в организации.

    Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы, передает РИА «Новости».

    По словам Аль-Мандхари, все 2,2 млн жителей сектора Газа столкнулись с риском отсутствия продовольственной безопасности.

    В декабре директор БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что автомобили ООН забиты камнями в Газе и некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, гражданский порядок в анклаве рушится.

    Ранее минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала эскалации конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа погибли 20 424 человека.

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    26 декабря 2023, 20:25
    На сына президента Сомали завели уголовное дело за смертельное ДТП

    Сыну президента Сомали грозит до 6 лет лишения свободы за смертельный наезд на мотокурьера в столице Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в отношении сына президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда, который сбил мотокурьера, позже курьер скончался в больнице.

    «Дело возбуждено по статье 85 УК Турции «Умышленное убийство», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры. Отмечается, что наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

    По словам главы Минюста Турции Йылмаза Тунча, отчет судмедэкспертов указывает, что основная вина за ДТП лежит на водителе, а сопутствующая — на курьере.

    ДТП произошло 30 ноября, когда машина, за рулем которой был сын лидера Сомали, наехала на мотокурьера в Стамбуле. 6 декабря пострадавший умер в больнице от полученных травм.

    После составления протокола, водитель был отпущен и 2 декабря покинул Турцию. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд назвал произошедшее несчастным случаем и уточнил, что к моменту вылета из страны в отношении его сына не был выдан ордер на арест. При этом он посоветовал своему сыну вернуться в Турцию и предстать перед судом.

    Ранее сообщалось, что президент Сомали выступил с опровержением версии о побеге его сына Мохаммеда из Турции после автомобильной аварии.

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    27 декабря 2023, 08:25
    Посол: Палестина захотела объединиться и провести выборы

    Посол Палестины в России: Республика захотела объединиться и провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

    По его словам, ХАМАС является частью палестинского народа, несмотря на политические разногласия с этим движением, передает РИА «Новости».

    «К чему мы стремимся – это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, и провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску всеобъемлющего политического процесса, который обязательно приведет к воплощению наших законных национальных прав и реализации наших законных национальных чаяний», – отметил Нофаль.

    Тем временем сообщается, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа.

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    27 декабря 2023, 08:45
    Президент Кубы обвинил Израиль в терроризме из-за атак в Газе

    Президент Кубы Диас-Канель назвал Израиль «террористическим государством» из-за его атак в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Атаки Израиля в секторе Газа стали «унижением для всего человечества», атаки ближневосточной страны являются террористическими, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    По его словам, совершаемый «террористическим государством» Израилем геноцид стал унижением всего человечества, передает ТАСС.

    Диас-Канель задался вопросом, как долго будет существовать безнаказанность за убийства, подчеркнув, что Куба никогда не останется в числе равнодушных, а поднимет свой голос в защиту Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал три условия мира с Палестиной.

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    27 декабря 2023, 14:19
    Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной продукции в Турцию

    Yeni Safak: Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной продукции в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведские власти отменили запрет на поставки Турции продукции оборонной промышленности, пишет Yeni Safak со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара.

    По данным Yeni Safak, после принятия парламентским комитетом предложения о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе «Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», передает РИА «Новости».

    По словам Акчапара, заявки, которые подали турецкие компании после начала процесса присоединения Швеции к НАТО, «были положительно завершены».

    Накануне комиссия по международным делам парламента Турции на заседании одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

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