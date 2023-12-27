Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Эрдоган сравнил деятельность Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с начала нападений в Газе прошло 80 дней, за которые «все ценности человечества были расстреляны». По словам Эрдогана, никакой разницы между преступлениями Нетаньяху, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет, передает ТАСС.

Президент Турции вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в Газе.

Он добавил, что Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. «Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган в резкой форме предостерег Израиль от попыток проведения на турецкой территории операций, направленных на ликвидацию членов палестинского движения ХАМАС.