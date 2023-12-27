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Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган сравнил деятельность Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера
Военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.
По его словам, с начала нападений в Газе прошло 80 дней, за которые «все ценности человечества были расстреляны». По словам Эрдогана, никакой разницы между преступлениями Нетаньяху, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет, передает ТАСС.
Президент Турции вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в Газе.
Он добавил, что Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. «Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы», – подчеркнул Эрдоган.
Ранее Эрдоган в резкой форме предостерег Израиль от попыток проведения на турецкой территории операций, направленных на ликвидацию членов палестинского движения ХАМАС.