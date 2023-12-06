Эрдоган пригрозил Израилю расплатой за операции против членов ХАМАС в Турции

Эрдоган пригрозил Израилю расплатой за операции против членов ХАМАС на территории Турции

Tекст: Ольга Никитина

«Они должны знать, что если они совершат подобную ошибку, то заплатят за нее очень высокую цену», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Эрдоган заявил, что если Израиль пойдет на такой шаг против Турции, то страна будет «обречена расплачиваться за это так, что никогда больше не сможет прийти в себя».

Кроме того, президент Турции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет наказан за военные преступления в секторе Газа и избежать этого не сможет. По его словам, это станет «примером для всех угнетателей» во всем мире.

Он отметил, что многие западные страны стали отказываться от безоговорочной поддержки Израиля. По его словам, «механизм терпения» и усталость западных стран идут на пользу ХАМАС и Палестине.

Турция совместно с Катаром планирует вести процесс поиска вариантов урегулирования на Ближнем Востоке, добавил Эрдоган.

По данным СМИ, израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру. В Белом доме заявили, что считают такую тактику полезной.

