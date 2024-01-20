В Совфеде ответили на призыв НАТО готовиться к войне с Россией

Сенатор Долгов: Чиновники НАТО пугают население войной с Россией, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем

Tекст: Илья Абрамов

«Такие заявления чиновников НАТО не имеют под собой никаких реальных оснований и направлены на решение собственных задач. В первую очередь таким образом руководство альянса пытается привлечь дополнительные деньги и стимулировать развитие ВПК стран блока», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Во-вторых, руководство НАТО пытается воздействовать на простое население в странах альянса. Людям необходимо объяснить, почему власти тратят деньги на Украину, когда рабочим все труднее заработать на хлеб с маслом», – подчеркивает он.

«В целом НАТО не может существовать без образа врага. Изначально блок создавался для противодействия нам, и пока альянс существует, он будет готовиться к войне с Россией. Более того, блок уже пытается бороться с Москвой чужими руками на Украине. Сегодня Запад посылает Зеленскому деньги, оружие, советников и наемников», – отмечает собеседник.

«Россия не хочет конфронтации, но будет вынуждена реагировать на возникшие угрозы. В связи с этим нам необходимо укреплять оборонный потенциал, перестраивать промышленность на технологические рельсы, расширять дипломатические связи с другими странами, например, с партнерами по БРИКС. А самое главное – надо побеждать на поле боя», – резюмировал Долгов.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам «мирное существование» стран Североатлантического альянса не является само собой разумеющимся, поэтому необходимо быть готовыми к конфликту с Москвой.

Кроме того, Бауэр призвал создать систему, согласно которой можно обучать большое количество людей «на случай войны». В этой связи глава военкомитета НАТО похвалил власти Швеции за то, что они обратились к гражданам с просьбой готовиться к боевым действиям перед официальным вступлением страны в альянс.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что представители Североатлантического альянса должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.

Также Косиняк-Камыш добавил, что правительство Дональда Туска продолжит усилия по модернизации армии страны. Так, новые власти Польши уже подписали ряд контрактов на поставку вооружений. По словам министра, бюджет Минобороны вырастет в 2024 году на 20% и составит 119 млрд злотых (29,5 млрд долларов).

Напомним, Bild опубликовал статью о подготовке Германии к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Согласно ожиданиям Минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава бундесвера. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Bild опубликовал план войны с Россией.