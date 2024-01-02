Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
В Тульской области на трассе М-4 столкнулись более 20 машин
На трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада и плохой видимости столкнулись более 20 автомобилей, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло на 270-м км автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области в сторону Воронежа, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, передает ТАСС.
Между тем, в Telegram-канале «Автодор» говорится о сложных погодных условиях, снеге и плохой видимости из-за чего скорость на участке снижена до 60 км/ч.
Ранее вблизи города Маркс и в Ровенском районе вблизи поселка Ровное под лед на реке Волга провалились два автомобиля.