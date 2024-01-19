И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.17 комментариев
Назначен новый посол России в Японии
Путин назначил Ноздрева новым послом России в Японии
Новым послом России в Японии назначен директор третьего департамента Азии российского министерства иностранных дел Николай Ноздрев, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Николай Ноздрев родился в 1971 году, работает в системе МИД России после окончания МГИМО в 1994 году. В 2010–2015 годах занимал пост старшего советника, советника – посланника посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 годы являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России, возглавляет его с 20 февраля 2018 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.
Ранее послом России в Японии был Михаил Галузин. В ноябре 2022 года Путин освободил его от этой должности.