РСТ: Летний отдых в Турции за год подешевел на 20%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, отдых в Турции подешевел по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, отельеры учли неудачный прошлогодний опыт и предложили более привлекательные цены, из-за чего в январе продажи у некоторых туроператоров выросли в два и даже в три раза, передает ТАСС.

Глава комитета РСТ по агентской деятельности и гендиректор сети турагентств «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов пояснил, что на снижение цен влияет и снизившийся курс евро. По его словам, в первый рабочий день нового года был зафиксирован резкий всплеск продаж путевок, а на второй рабочей неделе объем по Турции удвоился.

«Она у нас за это время с пятого места в рейтинге продаж передвинулась на третье. И это продажи не зимних туров, а на март-май, начало лета – то есть по акциям раннего бронирования», – сказал эксперт.

Напомним, в декабре Турция сравнялась с Кубой по стоимости новогоднего отдыха.