Главы регионов провели встречи с семьями участников СВО

Tекст: Ольга Никитина

Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что встретился с матерями и женами участников спецоперации. В ходе мероприятия, по его словам, обсуждалась возможность того, чтобы дети участников СВО пользовались бесплатным проездом в пригородных поездах круглый год, в том числе и в летние каникулы. Этот вопрос Беглов пообещал обсудить с руководством РЖД и Ленобласти.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в свою очередь провел встречу с участниками СВО и их женами, где обсуждали работу регионального филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента России. «Созданы все условия для того, чтобы каждый обратившийся оперативно получил всю необходимую помощь. Сотрудники филиала ежедневно на связи с бойцами и их близкими», – отметил глава региона.

Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что пообщался с семьей Семеновых, которая участвовала в рождественской встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что Ксения и ее сын Руслан – семья Героя России Дмитрия Семенова, погибшего в ходе СВО 28 мая 2022 года.

«Я уже не раз встречался с семьей Семеновых. Ксения является заместителем руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» по Тамбовской области и проводит большую волонтерскую работу. Собирает и отправляет в госпитали и бойцам на фронт необходимые вещи, технику, оборудование. Сын Руслан активно помогает Ксении. Например, он плетет сети и передает их в зону СВО», – отметил Егоров.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что встретился с женами и родителями бойцов СВО в поселке Сусанино. «Губернатор дал поручение главе района активнее вовлекать семьи сусанинцев, участвующих в СВО, в работу клубов выходного дня. Под личный контроль Сергей Ситников взял ряд просьб и обращений», – говорится в заявлении по итогам встречи.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов рассказал о встрече с семьями погибших участников СВО, которая состоялась в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В ходе встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших участников СВО. Все озвученные на встрече вопросы взяты на личный контроль и будут решены в ближайшее время. По ряду вопросов буду обращаться в федеральные органы власти», – заверил Темрезов.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в ходе поездки в поселок Яблоновский побывал в семьях погибших участников СВО и тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг, защищая Отечество.

«Уже не первый раз встречаюсь с родителями старшего лейтенанта Валерия Ивановича Заволянского, посмертно награжденного званием Героя Российской Федерации. (…) Также республика гордится Артемом Станиславовичем Сергеевым, погибшим в ходе специальной военной операции в Херсонской области. Он не отступил в неравном бою с превосходящими силами противника и погиб, выполняя свой воинский долг до последних минут жизни. Жена Артема с дочкой сейчас живут в поселке Яблоновском», – отметил Кумпилов, добавив, что все семьи бойцов из Адыгеи могут рассчитывать на поддержку в решении бытовых, социальных и иных вопросов.

В свою очередь губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что в ходе встречи с семьями военнослужащих обсуждались вопросы доставки личных грузов в зону проведения СВО, транспортное обслуживание военных и их семей, обеспечение семей в селах дровами. «Решим все задачи. У жен есть идея организовать открытую фотовыставку о семьях наших героев. В Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, обязательно все организуем», – пообещал глава региона.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что встретился с членами семей погибших военных, матерью мелитопольца Игоря Васильевича Твердого и сестрой Василия Сергеевича Олещука, уроженца села Мостовое Токмакского района. «Матери, жены, дети наших героев не должны оставаться один на один со своим горем. Это горе наше общее, как и борьба за наше будущее. Обговорили помощь, которая необходима семьям, и увековечивание памяти героев, обязательно рассмотрим вопрос присвоения имен павших воинов улицам или школам», – написал он.

Напомним, президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.